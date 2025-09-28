Menu Rechercher
Lille - OL : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Tanner Tessmann avec l'OL @Maxppp
Lille 0-1 Lyon

Ce dimanche, c’est la suite de la 6e journée de la Ligue 1 2025/2026. Lille reçoit ainsi l’Olympique Lyonnais pour un sacré choc. À domicile, les Dogues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Arnaud Bodart qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Tiago Santos, Aïssa Mandi, Nathan Ngoy et Calvin Verdonk. Ngal’ayel Mukau et Ayyoub Bouaddi composent l’entrejeu avec Hákon Haraldsson un cran plus haut. En pointe, Olivier Giroud est soutenu par Matias Fernandez-Pardo et Félix Correia.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Tanner Tessmann et Tyler Morton avec Khalis Merah un cran plus haut. Devant, Corentin Tolisso est accompagné par Adam Karabec et Malick Fofana.

Les compositions

Lille OSC : Bodart - Santos, Mandi, Ngoy, Verdonk - Mukau, Bouaddi - Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia - Giroud

Olympique Lyonnais : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Fofana - Tolisso

