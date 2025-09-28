Manchester United va recruter une pépite colombienne

Manchester United a sécurisé un pré-contrat avec le jeune milieu défensif colombien Cristian Orozco, 17 ans, en provenance de Fortaleza, selon le Daily Mail. Cristian Orozco fait partie de l’équipe colombienne qui a atteint la finale du Championnat d’Amérique du Sud des moins de 17 ans cette année. Il devrait rejoindre officiellement Old Trafford en juillet, une fois qu’il aura 18 ans, et pourrait initialement évoluer avec les équipes de jeunes avant d’intégrer progressivement l’effectif principal.

Le club anglais a également proposé un essai au capitaine des U17 sénégalais, Mouhamed Dabo, de la Be Sport Academy. Ces recrutements s’inscrivent dans la volonté de Manchester United de renforcer et rajeunir son milieu de terrain, qui a montré certaines fragilités cette saison, malgré les prestations de Casemiro et l’adaptation de Bruno Fernandes à différents postes. En effet, les Red Devils pointent à la 11e place de Premier League et sont déjà éliminés Carabao Cup.