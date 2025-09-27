Manchester United : Ruben Amorim est la risée de l’Angleterre

À Manchester United, les saisons se suivent et se ressemblent. Après la catastrophe de l’an passé marquée par une 15e place en Premier League, on ne peut pas dire que les hommes de Ruben Amorim ont pris la nouvelle par le bon bout : une élimination en 32es de finale d’EFL Cup face au modeste club de Grimsby (D4 anglaise), et un début de championnat totalement à l’envers.

Après six journées de Premier League, Manchester United a déjà perdu trois rencontres. Le bilan n’est pas flatteur non plus pour son entraîneur, Ruben Amorim, qui a déjà perdu plus d’un match sur deux depuis sa nomination l’an dernier (17 défaites, 9 victoires, 7 nuls, 1,03 point par match). Autant dire qu’à ce rythme, le Portugais fera rapidement regretter Erik ten Hag aux supporters mancuniens (27 défaites en 85 matchs de PL, 1,72 pt/match).

Amorim toujours en poste, mais jusqu’à quand ?

La nouvelle défaite de cet après-midi face à Brentford ne devrait pas refaire grimper la cote de popularité de l’ancien coach du Sporting, très contesté depuis le début de saison, et même prié de démissionner par de nombreux fans. Son discours, souvent fataliste, laisse planer l’impression que ses messages ne passent plus dans son vestiaire : « c’est toujours pareil de perdre dans ce club, ça fait très mal. Il faut penser au prochain match. On doit jouer notre jeu, pas celui de nos adversaires, mais ils étaient plus forts sur ce point aujourd’hui», concédait-il au micro du diffuseur TNT Sports.

Le Daily Mail écrit à son sujet : «il est assez difficile de gagner des matchs lorsque vous encaissez le premier but, et United l’a fait plus souvent que quiconque sous Amorim : 21 fois.» L’ancien international anglais Peter Crouch déclarait sur TNT Sports : «on avait encore l’impression qu’ils n’étaient pas capables de créer et, une nouvelle fois, ils ont connu une sale journée de travail.» «L’entraîneur portugais n’a jamais gagné deux matchs de suite. C’est ridicule. C’est vraiment une performance difficile à réaliser donc d’une certaine manière, Amorim est un excellent entraîneur», ironise The Sun.

The Mirror ajoute: «le Portugais avait raison de dire qu’il n’avait aucune idée de la version de son équipe qui se présenterait cet après-midi. Le bilan d’Amorim est lamentable. Une saison sans foot européen était censée lui offrir des semaines libres pour travailler avec ses joueurs, mais cet argument s’est avéré illusoire, les joueurs étant tout aussi peu fiables et désemparés que la saison dernière.» Son renvoi mettrait en doute la réputation du directeur général Omar Berrada, qui avait remué ciel et terre pour le faire venir la saison passée. Mais reconnaître son erreur, c’est aussi signe d’humilité.