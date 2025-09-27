Premier League : Manchester United et Ruben Amorim sombrent encore face à Brentford !

Manchester United se déplaçait à Brentford avec l’ambition d’enchaîner après une victoire convaincante contre Chelsea, facilitée par le carton rouge reçu par les Blues. Ruben Amorim alignait son 3-4-2-1 avec Mbeumo et Cunha en soutien de Benjamin Sesko. Pourtant, malgré l’importance de cette victoire précédente, les Reds Devils ont rapidement vu leur match tourner au cauchemar. Dès les premières minutes, l’équipe a montré des signes de fragilité qui auraient pu coûter cher, ce qui n’a pas manqué.

Le match a très vite viré au scandale pour Manchester. En effet, Igor Thiago a ouvert le score dès la 8e minute de jeu d’une sublime volée du pied gauche, profitant d’un appel dans le dos de la défense qui a pris Maguire au dépourvu. À la 20e minute, le Brésilien a aggravé la situation pour les hommes d’Amorim en signant un doublé sur un centre parfaitement exploité, portant le score à 2-0 pour Brentford. L’ancien attaquant de Bruges clairement mis à mal l’expérience de la défense mancunienne.

La défaite de trop pour Amorim

Manchester United a toutefois réussi à réagir grâce à sa recrue Sesko, recruté pour 85 millions d’euros cet été à Leipzig. L’attaquant a relancé les Reds Devils sur un but opportuniste, récupérant une mauvaise relance du gardien adverse avant de marquer, permettant à son club de revenir dans le match (1-2, 26e). Cependant, la deuxième mi-temps n’a rien changé malgré les choix d’Amorim, Yoro et Mainoo. Bruno Fernandes a manqué un penalty à la 76e minute, ce qui n’arrivait pas auparavant. Une nouvelle erreur qui illustre le déclin actuel de Manchester, puisque même son capitaine ne parvient plus à faire la différence. En toute fin de rencontre, Jensen triplait la mise pour Brentford sur une contre-attaque conclue par un tir puissant depuis l’extérieur depuis la surface (3-1, 95e). Un nouveau revers cinglant plaçant Manchester United à une piteuse 13e place.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Brentford 7 6 -2 2 1 3 9 11 13 Man United 7 6 -4 2 1 3 7 11

Amorim a déclaré en conférence de presse : « c’est normal pour les supporters, ils ne savent pas ce qui va se passer lors du prochain match. Pour être honnête, moi non plus, je ne sais pas. Chaque rencontre doit être abordée comme si c’était la dernière. Le prochain match est le plus important depuis longtemps pour Manchester United. » Preuve que même lui n’y croit plus. Cette nouvelle défaite met une fois de plus en lumière les graves problèmes de Ruben Amorim. Le coach semble dépassé, ses compositions et ses choix tactiques ne fonctionnent pas, et il persiste pourtant à faire confiance à ses méthodes. La presse anglaise ne cesse de le pointer du doigt, et cette défaite pourrait bien être celle de trop. Si la situation ne s’améliore pas rapidement, un licenciement semble inévitable, l’entraîneur incarnant désormais le symbole du déclin du club.