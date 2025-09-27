LdC : les supporters de l’Ajax interdits de déplacement contre l’OM
Le match de Ligue des champions entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam, prévu mardi soir à 21 heures, fait l’objet d’une attention particulière de la part des autorités. En amont de la rencontre, le ministère de l’Intérieur a pris un arrêté interdisant le déplacement des supporters néerlandais. Selon L’Equipe, le match devrait aussi être classé au niveau 5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH), soit le niveau de vigilance maximal.
Ce classement, équivalent à celui du dernier Classique contre le PSG soldé par une victoire marseillaise 1-0, indique des « risques graves de troubles à l’ordre public nécessitant des mesures exceptionnelles ». Il devra être officiellement confirmé ce lundi, lors des dernières réunions de coordination en matière de sécurité.
