Liga

Atlético-Real Madrid : les compositions probables

Par Allan Brevi
1 min.
Julian Alvarez et Kylian Mbappé. @Maxppp
Atlético Real Madrid

La grosse affiche du week-end en Liga avec le choc Atlético MadridReal Madrid. Les Colchoneros, en difficulté en ce début de saison avec seulement deux victoires en 6 journées, tenteront de se relancer face à un Real Madrid parfait avec 6 victoires en autant de matchs. Un duel qui s’annonce intense, notamment après l’expulsion récente de Diego Simeone en Ligue des Champions contre Liverpool et la remontada dans les derniers instants face au Rayo Vallecano grâce à un triplé de Julián Álvarez.

Côté Real Madrid, Xabi Alonso pourra compter sur un effectif retrouvé et en pleine confiance, avec Kylian Mbappé déjà auteur de 7 buts en Liga et Vinícius qui retrouve, petit à petit, ses jambes. Le technicien espagnol pourra aussi faire jouer Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, qui sont bels et bien de retour. La confrontation s’annonce tactique, l’Atlético de Siemone devra lutter défensivement pour ne pas couler face à l’armada offensive de la Casa Blanca.

Les compos probables :

Atlético Madrid : Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko – Giuliano, Barrios, Koke, Nico González – Raspadori, Julián Álvarez

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Valverde, Güler – Mastantuono, Vinícius, Mbappé

