Ligue 1

PSG : Luis Enrique se félicite de la victoire contre Auxerre

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG 2-0 Auxerre

Ce samedi, le PSG ne s’est pas trop employé pour s’imposer à la maison contre l’AJ Auxerre. Malgré de nombreuses blessures et les sorties inquiétantes de Vitinha et Kvaratskhelia avant le choc face au Barça, le Paris Saint-Germain s’est baladé face à l’AJA. Une victoire logique et qui a fait la joie de Luis Enrique après la rencontre au micro de Ligue 1+ :

«Qui dit que je suis meilleur entraîneur du monde ? Il y a beaucoup mieux que moi mais ils n’ont pas les joueurs que j’ai. C’est toujours difficile de jouer un match après le Classique et avant un match de Ligue des champions contre Barcelone. Il n’y a pas de temps pour jouer en attaque comme d’habitude. On a travaillé beaucoup sur les coups de pied arrêtés, aujourd’hui on en a profité.»

