Match PSG - Auxerre en direct commenté
6e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 27 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Auxerre. Ce match aura lieu le samedi 27 septembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Auxerre.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre PSG et Auxerre ?
PSG a remporté la rencontre sur le score de 2-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Auxerre en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 septembre 2025 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match PSG Auxerre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Auxerre ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, Vitinha, Lee Kang-In, K. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, I. Mbaye.
Auxerre : de son côté, l'équipe dirigée par C. Pélissier évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : D. Léon, C. Akpa, F. Sierralta, T. Siwe, G. Mensah, M. Senaya, D. Loader, K. Danois, E. Owusu, J. Casimir, L. Sinayoko.
- Qui arbitre le match PSG Auxerre ?
Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Auxerre ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Auxerre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 septembre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : I. Zabarnyi 33', Beraldo 55'.