2 - 0
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 6e journée
PSG
2 - 0
MT : 1-0
terminé
Auxerre
Temps forts
55'
2 - 0
Beraldo (PD S. Mayulu)
mi-temps
1 - 0
33'
1 - 0
I. Zabarnyi (PD Vitinha)

Notes des joueurs

#1 Logo Paris Saint-Germain I. Zabarnyi 7.5 #2 Logo Paris Saint-Germain A. Hakimi 7.3 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 7.2 Voir le classement complet
#1 Logo Paris Saint-Germain Beraldo 8.2 #2 Logo Paris Saint-Germain I. Zabarnyi 8.0 #3 Logo Paris Saint-Germain W. Zaïre-Emery 7.6 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Côtes du match 1 1.05 N 7.50 2 19.0 betclic Bonus 100€
Classement live 1 PSG 15 13 Auxerre 6
Possession 66% PSG Auxerre
Tirs 15 7 9 8 3 12
Grosses occasions créées 80% PSG 4 Auxerre 1
Compositions PSG 4-3-3 Auxerre 5-4-1

Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
AJA
1 1.05 N 7.5 2 19
525 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 1
Tirs (%)
#1 Logo AJ Auxerre Sékou Mara 2/3 67% #2 Logo Paris Saint-Germain Quentin Ndjantou 1/2 50% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 3 #3 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 2
Fautes subies
#1 Logo AJ Auxerre Lasso Coulibaly 3 #2 Logo AJ Auxerre Josué Casimir 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 105
Tirs (%)
#1 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Lasso Coulibaly 8/9 89% #2 Logo AJ Auxerre Francisco Sierralta 7/8 88% #3 Logo AJ Auxerre Clément Akpa 5/6 83%
Interceptions
#1 Logo AJ Auxerre Elisha Owusu 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 4/4 100% #2 Logo AJ Auxerre Francisco Sierralta 4/5 80% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 5/8 63%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 0/8 0% #2 Logo AJ Auxerre Sékou Mara 0/5 0% #3 Logo AJ Auxerre Telli Siwe 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 0/3 0% #2 Logo AJ Auxerre Josué Casimir 0/2 0% #3 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 56/57 98% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 68/70 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 77/80 96%

Classement buteurs

#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 3 #1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 3 #11 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 2 #11 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
69% 27% 4%
Série en cours
D
V
V
V
V
V
D
D
D
V
Rencontres précédentes
46% 13 Victoires 29% 8 Nuls 25% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Marquinhos Marquinhos Blessure à la cuisse Désiré Doué Désiré Doué Blessure au mollet João Neves João Neves Blessure à la cuisse Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Oussama El Azzouzi Oussama El Azzouzi Blessure à la tête Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Blessure à la cheville Marvin Senaya Marvin Senaya Blessure musculaire Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Carton rouge

Top commentaires

Guilhermino Morais 20:45 Bon match à tous… Une victoire du PSG serait la bienvenue… Pas trop fort sur le score, j’ai un kiné qui est pour Auxerre… j’ai peur pour ma prochaine séance ! ^^ 7 Répondre
Match PSG - Auxerre en direct commenté

6e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 27 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Auxerre. Ce match aura lieu le samedi 27 septembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Auxerre.

On en parle

Arbitres

Thomas Léonard arbitre principal
0.3
3.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Steven Torregrossa arbitre assistant
Gwenaël Pasqualotti arbitre assistant
Mickaël Leleu quatrième arbitre
Antoine Valnet quatrième arbitre
Ludovic Remy arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 36959
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 27 septembre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code PSG-AJA
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Auxerre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre PSG et Auxerre ?

PSG a remporté la rencontre sur le score de 2-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Auxerre en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 septembre 2025 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match PSG Auxerre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Auxerre ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, Beraldo, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, Vitinha, Lee Kang-In, K. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, I. Mbaye.

Auxerre : de son côté, l'équipe dirigée par C. Pélissier évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : D. Léon, C. Akpa, F. Sierralta, T. Siwe, G. Mensah, M. Senaya, D. Loader, K. Danois, E. Owusu, J. Casimir, L. Sinayoko.

Qui arbitre le match PSG Auxerre ?

Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Auxerre ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Auxerre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 septembre 2025, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : I. Zabarnyi 33', Beraldo 55'.

Top commentaires

