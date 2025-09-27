PSG : les mots forts de Luis Enrique sur ses défenseurs buteurs

En conférence de presse après la victoire face à Auxerre (2-0), Luis Enrique a salué la capacité de son équipe à rester performante malgré les nombreuses absences offensives. Interrogé sur l’importance des buts inscrits par ses défenseurs, notamment Lucas Beraldo et Illia Zabarnyi contre l’AJA, l’entraîneur espagnol a insisté sur la dimension collective : « Il faut être positif, les blessures ne sont pas que pour le PSG. C’est valable pour toutes les équipes qui ont un calendrier intense. C’est un jeu collectif, je ne peux pas parler que des buteurs », a-t-il déclaré.

Le coach parisien a également souligné l’importance des phases arrêtées dans ce contexte. « Aujourd’hui, on marque sur des coups de pied arrêtés, c’est important pour nous. C’est bien de voir qu’on surmonte des moments compliqués », a-t-il ajouté. Malgré l’avalanche de blessures à quatre jours du choc face au FC Barcelone, Luis Enrique tente de rester un maximum positif et de s’accrocher aux bons signaux envoyés par son groupe.