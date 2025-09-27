Menu Rechercher
PSG : Ousmane Dembélé annonce son retour imminent

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Cette semaine, Ousmane Dembélé était au centre de toutes les attentions. Vainqueur du Ballon d’Or ce lundi, le natif de Vernon est rentré dans l’histoire du football grâce à cette distinction méritée. Mis à l’honneur ce samedi après la rencontre face à Auxerre, l’attaquant de 28 ans a été interrogé après la rencontre au micro de Ligue 1+.

L’occasion pour lui de revenir sur sa blessure et d’expliquer qu’il pense pouvoir revenir dans les prochains jours : «c’est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt.» Voilà qui devrait donner encore plus le sourire aux supporters parisiens.

Pub. le - MAJ le
