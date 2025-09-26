OM : la sortie franche de Pierre-Emerick Aubameyang sur la concurrence avec Amine Gouiri

Mené au score après un but d’Abdoul Ouattara, l’Olympique de Marseille a trouvé la ressource pour aller chercher l’égalisation en fin de rencontre, avant d’aller l’emporter en fin de match grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans), entré en cours de match. Un but important, puisque l’OM se retrouve provisoirement en tête du classement de Ligue 1, avec un match en plus sur ses concurrents. Mais au-delà de cette victoire arrachée, le scénario relance le débat entre les deux attaquants.

Après la victoire, le Gabonais s’est exprimé sur son but et sur le scénario du match. «Cela a été une bonne rentrée, on avait besoin d’un bon résultat, cela devait être un message positif pour tout le club. Les rentrants ont été bons, on savait qu’on pouvait faire la différence. C’était un match difficile, cette équipe jouait bien, mais on est parti chercher la victoire au mental et les rentrants ont fait la différence sur ce match», a expliqué le buteur de 36 ans sur Ligue 1+.

Pierre-Emerick Aubameyang évoque une concurrence saine

Avant d’être relancé sur la concurrence avec Amine Gouiri. Notamment après la prestation du buteur algérien, en difficulté devant le but et crédité d’un 3/10 par notre rédaction après avoir manqué deux grosses occasions devant le but alsacien. «Je pense qu’il y a toujours de la concurrence dans les grands clubs, elle est saine. On est deux joueurs totalement différents, je pense qu’Amine apporte des choses que je ne peux pas apporter et inversement. Il a malgré tout fait pas mal d’efforts ce soir… il a fait un beau travail. J’ai récolté les fruits sur la fin, mais c’est une concurrence saine», a ajouté Aubam.

Avant une semaine importante, où l’Olympique de Marseille devra aller chercher sa première victoire de la saison en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam, puis un nouveau déplacement à Metz, Roberto De Zerbi va devoir motiver ses buteurs pour parvenir à l’emporter en C1 et poursuivre sur une troisième victoire de suite en Ligue 1.