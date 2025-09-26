Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

OM : Robinio Vaz savoure la victoire à Strasbourg

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Darryl Bakola et Robinio Vaz @Maxppp
Strasbourg 1-2 Marseille

Depuis le début de saison, Robinio Vaz est l’une des sensations à Marseille. Grappillant quelques minutes la saison dernière, le jeune attaquant de 18 ans a confirmé ses bonnes apparitions en ce début de cuvée. Buteur face au Paris FC, l’attaquant a encore été déterminant ce vendredi à Strasbourg en étant impliqué dans le but de la victoire de Murillo. Au micro de Ligue 1+, l’intéressé a savouré le très beau succès de son équipe à la Meinau :

La suite après cette publicité

«Ce n’était pas gagné. On a égalisé, on a su pousser au dernier moment. C’était un très bon match. Après la victoire contre le PSG, on a su passer à autre chose. Encore une victoire, c’est excellent.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Robinio Vaz

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Robinio Vaz Robinio Vaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier