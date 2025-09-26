OM : Robinio Vaz savoure la victoire à Strasbourg

Depuis le début de saison, Robinio Vaz est l’une des sensations à Marseille. Grappillant quelques minutes la saison dernière, le jeune attaquant de 18 ans a confirmé ses bonnes apparitions en ce début de cuvée. Buteur face au Paris FC, l’attaquant a encore été déterminant ce vendredi à Strasbourg en étant impliqué dans le but de la victoire de Murillo. Au micro de Ligue 1+, l’intéressé a savouré le très beau succès de son équipe à la Meinau :

«Ce n’était pas gagné. On a égalisé, on a su pousser au dernier moment. C’était un très bon match. Après la victoire contre le PSG, on a su passer à autre chose. Encore une victoire, c’est excellent.»