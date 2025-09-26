Prono
Match Strasbourg - Marseille en direct commenté
6e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 26 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Marseille. Ce match aura lieu le vendredi 26 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Marseille.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Strasbourg Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Marseille ?
Strasbourg : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Penders, B. Chilwell, M. Sarr, L. Høgsberg, D. Moreira, V. Barco, I. Doukouré, G. Doué, F. Lemaréchal, K. Páez, E. Emegha.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, A. Murillo, N. Aguerd, L. Balerdi, F. Medina, P. Højbjerg, M. O'Riley, Igor Paixão, A. Gomes, T. Weah, A. Gouiri.
- Qui arbitre le match Strasbourg Marseille ?
Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Marseille ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.