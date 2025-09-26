Menu Rechercher
49'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 6e journée
Strasbourg
MT : 0-0
Marseille
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Côtes du match 1 3.05 N 3.00 2 2.10 betclic Bonus 100€
Classement live 1 Strasbourg 13 5 Marseille 10
Possession 61% Marseille Strasbourg
Tirs 3 3 3 0 4 7
Grosses occasions créées 100% Strasbourg 1 Marseille 0
Compositions Strasbourg 3-4-2-1 Marseille 4-2-3-1
Prono

Qui va gagner ?
RCSA
NUL
OM
1 3.05 N 3 2 2.1
565 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Strasbourg Diego Moreira 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Strasbourg Valentín Barco 2
Fautes subies
#1 Logo Marseille Facundo Medina 2 #2 Logo Strasbourg Emanuel Emegha 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Valentín Barco 5/5 100% #2 Logo Marseille Facundo Medina 4/4 100% #3 Logo Strasbourg Ismaël Doukouré 5/6 83%
Interceptions
#1 Logo Strasbourg Valentín Barco 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Ben Chilwell 0/5 0% #2 Logo Strasbourg Kendry Páez 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 37/38 97% #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 36/39 92% #3 Logo Marseille Nayef Aguerd 53/58 91%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
26% 37% 37%
Série en cours
V
V
D
V
V
V
D
V
D
V
Rencontres précédentes
14% 4 Victoires 45% 13 Nuls 41% 12 Victoires

Blessures & suspensions

Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Sebastian Nanasi Sebastian Nanasi Blessure à l'épaule Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure musculaire Rabby Nzingoula Rabby Nzingoula Carton rouge
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure au mollet Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Darryl Bakola Darryl Bakola Blessure au genou

Match Strasbourg - Marseille en direct commenté

6e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 26 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Marseille. Ce match aura lieu le vendredi 26 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Marseille.

On en parle

Arbitres

Jérémie Pignard arbitre principal
0.3
2.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Yannick Boutry arbitre assistant
Cédric Favre arbitre assistant
Thierry Bouille quatrième arbitre
Cédric Dos Santos arbitre VAR
Eric Wattellier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 26109
  • Affluence moyenne : 17704
  • Affluence maximum : 27503
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 26 septembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code RCSA-OM
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Strasbourg Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Marseille ?

Strasbourg : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Penders, B. Chilwell, M. Sarr, L. Høgsberg, D. Moreira, V. Barco, I. Doukouré, G. Doué, F. Lemaréchal, K. Páez, E. Emegha.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, A. Murillo, N. Aguerd, L. Balerdi, F. Medina, P. Højbjerg, M. O'Riley, Igor Paixão, A. Gomes, T. Weah, A. Gouiri.

Qui arbitre le match Strasbourg Marseille ?

Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Marseille ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Top commentaires
Comparer les stats du match
