Strasbourg : l’état de Panichelli est rassurant après son choc à la tête contre l’OM

Les dernières nouvelles sont rassurantes pour Joaquin Panichelli après son choc à la tête lors de Strasbourg-OM hier soir. Victime d’un contact impressionnant avec Nayef Aguerd à la 70e minute, l’attaquant strasbourgeois est resté au sol avant de recevoir les soins immédiats du staff médical. Les premiers tests de suspicion de commotion, dont le score de Maddock, ont confirmé que Panichelli avait conscience de son identité et de l’espace-temps, rassurant ainsi l’encadrement du club. Malgré la gravité apparente de l’impact, le joueur a pu reprendre sa place sur le terrain et participer à la fin de la rencontre.

Liam Rosenior, visiblement furieux de l’absence d’intervention de l’arbitre Jérémie Pignard, a défendu la réaction rapide des médecins et sa propre initiative de monter sur le terrain. « Quand un joueur a une blessure à la tête, il faut arrêter le match ! » a-t-il insisté. Mamadou Sarr a, lui aussi, tenu à rassurer sur l’état du joueur : « il va très bien ». Panichelli a quitté la Meinau plus tard que ses coéquipiers après un examen complémentaire, afin de s’assurer qu’aucune conséquence sérieuse ne subsistait après le choc. Bonne nouvelle pour le RCSA.