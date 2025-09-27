Menu Rechercher
Strasbourg : le verdict est tombé pour Emanuel Emegha

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Emanuel Emegha @Maxppp

Ce vendredi, Strasbourg a connu une terrible désillusion. Menant au score avec un but au retour des vestiaires de Ouattara, le RCSA s’est finalement incliné en encaissant deux buts de Marseille en fin de match. Une autre déconvenue est la blessure d’Emanuel Emegha.

Revenu dans le cœur des supporters strasbourgeois malgré son départ acté à Chelsea, l’attaquant néerlandais de 22 ans a été touché aux ischio-jambiers et est sorti en seconde période. Ce samedi, le verdict est tombé. Emegha va devoir se mettre au repos. Déjà touché dans cette zone en début de saison, le capitaine alsacien va rater les deux prochains matches et devrait donc être opérationnel après la trêve internationale.

