Strasbourg : Emanuel Emegha sort sur blessure

Un début de saison décidément original pour Emanuel Emegha. Après une grande cuvée 2024-2025 avec Strasbourg, l’attaquant néerlandais de 22 ans a fait le choix de rester à la Meinau cet été. Finalement, l’ancien de Sturm Graz a signé à Chelsea…en septembre pour la saison prochaine. Un transfert qui a provoqué l’ire des supporters alsaciens et qui a fait douter ces derniers sur la réalité de la multipropriété sur leur club.

La suite après cette publicité

En attendant, le natif de la Haye répond sur le terrain. Prépondérant dans le succès des siens contre le Paris FC le week-end dernier avec un but et une passe décisive, Emegha s’est encore illustré avec une passe décisive contre Marseille ce vendredi. Problème : l’attaquant longiligne a cédé sa place en seconde période après une alerte musculaire. Un coup dur pour le RCSA qui risque donc de perdre son buteur pour les prochaines semaines.