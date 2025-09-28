Ethic Football, l’agence qui casse les codes aux côtés de la Pogbacademy

À contre-courant des standards du foot business, Ethic Football veut remettre l’humain au cœur du jeu. Fondateur du groupe et agent FIFA et FFF, Mehdi Aït Ahmed a l’ambition de créer un véritable collectif autour de trois entités : Excellence Management, société spécialisée dans la psychologie du sport, la Pogbcademy, une académie de foot en ligne fondée par Mathias Pogba et proposant des entraînements personnalisés, ainsi qu’Ethic Football. Ces dernières semaines, l’agence a pu offrir au travers d’oppositions plus prestigieuses les unes que les autres, des opportunités à de jeunes joueurs de se mettre en valeur pour trouver un nouveau projet. Elle a ainsi pu envoyer une équipe en Espagne pour participer au prestigieux Mondial des Clubs, auquel participaient notamment le FC Barcelone, le Real Madrid, River Plate, Benfica, ou encore le Séville FC.

La suite après cette publicité

Abderahim El Massaoudi, jeune milieu de terrain né en 2009, a crevé l’écran au Mondial des Clubs en Espagne

Plusieurs joueurs ont d’ailleurs pu se faire remarquer à l’issue de ce tournoi, à l’image du jeune milieu de terrain Abderahim El Massaoudi, né en 2009 et suivi par plusieurs gros clubs belges et français qui devraient l’inviter en octobre. Un joueur a, lui, été invité par Anderlecht en essai. Même son de cloche pour Niccoló Martini, défenseur franco-italien né en 2008 qui a également éveillé certains intérêts. Passés par les centres de formation du LOSC, Noan Ampin et Nassim El Fatmi ont aussi montré qu’ils avaient de la personnalité pour rebondir, comme Samuel Ribeiro, passé par le centre de formation de Lens, ou Gianni Dicchi, sans club depuis la faillite d’Ajaccio.

La suite après cette publicité

Faire quelque chose de novateur est l’objectif

Cette semaine, l’agence a également pu permettre à certains pros de garder la forme. Formé au Havre et passé par Bournemouth ou encore Sheffield United ces dernières années, Lys Mousset a participé à un match amical face à une modeste équipe belge. Résultat ? 5 buts. Sans club, l’ex-international espoir tricolore Nicolas Isimat-Mirin avait aussi fait part de son intérêt de participer au projet. L’ex-Brestois Yoann Court devait disputer à la prochaine rencontre, mais la polémique d’escroquerie auprès de collectionneurs de maillots a jeté le flou sur sa candidature.

Un match est prévu dans les jours à venir face à l’Olympique Marcquois, club de R1 programmé pour jouer la montée en N3 cette saison. L’opportunité de se mettre en valeur pour ces profils très hétérogènes : du jeune de 19 ans encore rêveur, à l’ancien pro désireux de retrouver un nouveau challenge. Des challenges ? L’agence Ethic Football s’en est donnée pour les années à venir : s’ouvrir à toutes les catégories d’âge, des u10 aux Seniors, en participant à des tournois prestigieux. Le tout, en restant accessible, mais crédible.