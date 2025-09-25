L1 : un ancien joueur accusé d’escroquerie auprès de collectionneurs de maillots

Un ancien joueur de Ligue 1, identifié comme Yoann Court, est accusé d’escroquer plusieurs collectionneurs de maillots en France. L’ailier, passé notamment par l’ESTAC et le SM Caen et sans club depuis l’été dernier après son aventure au FK IMT Belgrade, aurait contacté ses victimes via les réseaux sociaux en se présentant comme un vendeur de maillots de sport. Selon le fondateur de football.shirt.vintage, certains collectionneurs ont envoyé de l’argent pour des maillots qui n’ont jamais été livrés, et certains articles auraient été promis à plusieurs acheteurs simultanément. Depuis la reprise de ses activités, le joueur aurait ainsi escroqué plusieurs personnes pour des montants atteignant plusieurs milliers d’euros selon BFM TV.

Face à cette situation, un appel à témoignages a été lancé pour créer un collectif et répertorier tous les cas. Le fondateur insiste sur la nécessité de montrer l’ampleur de l’arnaque et de protéger la communauté des collectionneurs. Les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux, avec des centaines de personnes signalant avoir été approchées ou arnaquées, certaines ayant reçu des remboursements partiels seulement après de nombreuses démarches. L’objectif affiché est de rassembler les victimes afin que des poursuites soient engagées contre ce joueur et éviter que d’autres ne tombent dans le piège.