Celtic Glasgow : Thierry Henry monte au créneau pour Wilfried Nancy

Wilfried Nancy traverse une période difficile depuis son arrivée sur le banc du Celtic Glasgow, enchaînant 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues, une série inédite pour les Hoops depuis 1978. Malgré les critiques de certains supporters, le technicien français de 48 ans conserve la confiance de ses dirigeants, qui appellent à la patience et au soutien de l’équipe. Michael Nicholson, directeur général du club, a insisté sur l’importance de soutenir le coach Nancy et son groupe, notamment dans la préparation du mercato hivernal et de la saison prochaine, afin de concrétiser le projet sportif du club.

La suite après cette publicité

L’ancien adjoint de Wilfried Nancy au CF Montréal, Thierry Henry, est venu au secours du technicien français. Au micro de la BBC, l’ancien international a déclaré : « je vois des gens qui lui demandent de partir. En tant qu’entraîneur moi-même, je pense qu’il est trop tôt pour dire cela. Laissez-le travailler, laissez-le cuisiner, et jugez-le peut-être à la fin de la saison. » Il a ajouté : « le problème, c’est qu’il est difficile d’arriver et d’imposer sa philosophie dans un club qui joue peut-être différemment. Pour l’instant, c’est trop tôt, mais je pense qu’il peut redresser la situation. C’est un type formidable et très intelligent. »