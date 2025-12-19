Mercato : le PSG compte envoyer plusieurs joueurs au KAS Eupen

QSI rêve toujours plus grand. Le 9 décembre dernier, le propriétaire du Paris Saint-Germain, qui a pris les commandes du club depuis 2011, a annoncé l’acquisition du KAS Eupen. «Qatar Sports Investments (QSI), l’un des principaux groupes d’investissement stratégique dans les domaines du sport, de la culture, du divertissement et du lifestyle, a le plaisir d’annoncer l’acquisition prochaine du KAS Eupen, un club de football belge historique qui évolue actuellement en Challenger Pro League. L’arrivée du KAS Eupen au sein du groupe QSI renforce encore sa position d’acteur mondial dans le domaine du football et des affaires – en plus de la participation majoritaire de QSI dans le Paris Saint-Germain et de sa participation minoritaire dans le Sporting Clube de Braga – parallèlement aux autres investissements de premier plan de QSI dans le padel (Premier Padel), l’art (Art Basel) et d’autres projets multisports couvrant le sport automobile, le basket-ball et bien d’autres disciplines», pouvait-on notamment lire sur le communiqué de presse officiel.

Une nouvelle qui a fait le bonheur de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. «Qatar Sports Investments est fier de devenir le gardien du KAS Eupen et de contribuer au développement du football en Belgique. Grâce à l’expertise mondiale et à la passion de QSI pour le football, notre objectif est de construire une structure footballistique et commerciale moderne et compétitive, qui fera la fierté des supporters du KAS Eupen et s’appuiera sur le formidable héritage du club à ce jour. Nous accueillons chaleureusement dans notre famille un club et une communauté fantastiques.» De son côté, l’écurie belge a également s’est également réjouie pour cette nouvelle collaboration, qui va lui offrir d’autres perspectives. Quelques jours après cette annonce, le 15 décembre, le PSG a envoyé l’un de ses dirigeants auprès d’Eupen. Il s’agit de Pasquale Sensibile, qui occupait le poste de responsable des recruteurs du PSG. Désormais, il va officier à Eupen, où il sera les yeux et le visage de QSI.

QSI et Paris misent sur Eupen

Dans la foulée, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a expliqué cette décision hautement stratégique : « nous sommes très heureux que Pasquale assume ce rôle important à Eupen. Il apporte une expertise exceptionnelle en matière de développement des talents et de constitution d'équipes, et en tant que membre clé de la structure du PSG, il assure également la continuité et l'alignement au sein de la famille footballistique de QSI.» Silencieux depuis son arrivée dans le Plat pays, Sensibile (54 ans) n'a pas tardé à prendre la parole en conférence de presse afin d'en dire plus sur sa mission mais également sur ses ambitions et ses objectifs avec l'écurie eupenoise.

Il a tout d’abord expliqué les raisons pour lesquelles QSI a décidé de miser sur le KAS Eupen. «Parce que QSI a de grandes ambitions et veut perfectionner la construction d’un écosystème. Naturellement, on a une direction qui va décider de la stratégie. Pour nous, c’était le bon timing pour rentrer en Belgique, à travers un club historique comme Eupen. On va faire du mieux qu’on peut pour le futur du club (…) On a le temps pour bien comprendre ce qu’on veut améliorer et bien changer les choses. J’ai parlé à l’équipe, aux employés, on a une grande opportunité, on doit s’en rendre compte. On doit changer notre comportement quotidien. On doit être plus positif, tourner la page et essayer de tout changer avec conviction et enthousiasme. Dans la vie, les miracles n’existent pas, mais dans le foot peut-être.» Le dirigeant italien a défini les contours de la stratégie du KAS Eupen, qui doit retrouver au plus vite la première division belge. Actuellement, le club racheté par QSI pointe à la cinquième place du classement en D2 (29 points, 8 victoires, 5 nuls et 4 défaites), à 16 longueurs du leader Beveren.

Des joueurs du PSG vers la Belgique

Mais le nouveau dirigeant sait que tout ne se fera pas en quelques jours et qu’il faudra du temps pour bâtir des fondations solides. «Je vais partager mes expériences avec tout le monde. J’ai une conviction très personnelle : personne dans le club n’a mon expérience mais moi je n’ai pas l’expérience des gens qui travaillent au club. Pour moi, la chose la plus importante, c’est de partager. Partager des idées, des doutes, des moments de difficultés et très vite, je l’espère, des moments de satisfactions. La D1, c’est la destination finale. On doit être très intelligents et calmes. Rien ne se fait en deux jours. On doit être patients et lucides, écouter et comprendre et choisir le meilleur moment pour changer les choses. Il n’y a pas de limites.» Il faudra aussi gérer le mercato mais également les liens avec le PSG, qui pourrait envoyer certains éléments dans son club satellite un peu comme le fait avec réussite Chelsea avec Strasbourg en France. Ce qui doit donner des idées aux dirigeants.

«Nous travaillerons ensemble partout où cela aura du sens et où cela nous fera avancer (…) Pourquoi pas ? Il est possible qu’un jeune joueur du PSG nous rejoigne en janvier. Il y a déjà eu par le passé des coopérations sporadiques entre le PSG et la KAS Eupen, comme le prêt de Djeidi Gassama. Nous pouvons désormais mettre en place ce type de collaboration de manière plus systématique entre le PSG et la KAS Eupen, mais aussi avec Braga.» Il en a remis une couche plus tard sur la RTBF. «La 2e division n’aide pas, mais on a des options, on va les évaluer avec la direction, avec Monsieur Luis Campos. C’est lui le boss. Tous les jours, j’ai des choses à partager avec lui. Pour améliorer le futur du KAS Eupen et le futur des jeunes joueurs, pourquoi pas les faire venir. L’objectif c’est au minimum de revenir et de s’installer en première division. Puis, on ira planifier les étapes d’après. Je pense qu’Eupen a déjà son histoire, on doit la respecter et la valoriser. On doit être professionnels, tous les jours. Les employés, nous, les collaborateurs, moi je dois être un exemple. Les exemples sont plus puissants que mille mots.» L’idée est donc d’apporter des retouches, notamment avec des Parisiens, sans pour autant bouleverser l’équilibre établi au KAS Eupen. L’Equipe a cité le nom de Noham Kamara (18 ans), qui pourrait arriver en prêt cet hiver. Lancés depuis dix jours dans cette nouvelle aventure, QSI, mais également le PSG, espèrent connaître autant de succès à Eupen, où leur arrivée va donner un sacré coup de peps.