La presse anglaise allume Ruben Amorim, la Manita de l’Atlético choque l’Europe

La presse anglaise dézingue Amorim !

En Angleterre, les Red Devils de Ruben Amorim sont la risée du Royaume. “Féssés” titre le Daily Star, les Mancuniens ont encore livré une prestation médiocre et ont perdu 3-1 face à Brentford hier après-midi. Pour le Manchester Evening News, les Bees ont mis en lumière le manque de progression de United sous Ruben Amorim. Le Portugais est remis en question, lui qui s’entête à maintenir un système qui ne fonctionne pas. “Vous n’êtes pas sérieux”, écrit le Daily Mirror qui remet en question le mercato à 270M d’euros pour Manchester United toujours autant désemparé. Du côté du Daily Star c’est une leçon brutale, les coéquipiers de Bruno Fernandes qui a raté un nouveau penalty hier n’ont pris que 7 points sur 18 et sont déjà plongés dans la crise.

La suite après cette publicité

L’Atlético de Madrid a choqué tout le monde

En Espagne, la presse s’enflamme après la victoire de l’Atletico de Madrid dans le derby face au Réal. “Manita historique” peut-on lire à la une de Marca ce matin. Pour AS, on a assisté à une fête majeure du côté du Riyadh Air Metropolitano. Les Colchoneros ont écrasé le leader madrilène 5-2 qui n’a quasiment pas existé dans ce match malgré un Kylian Mbappé, buteur, qui lui est resté sur ses standards du début de saison. Une claque qui vient remettre en doute le travail effectué par Xabi Alonso jusqu’à là. “Xabi perd un autre match sur une large défaite”, écrit Marca. En 14 matchs à la tête du Real, il y a affronté deux grosses équipes et les deux fois, le Real s’est fait gifler. La première fois face au PSG 4-0 lors de la Coupe du monde des clubs, la deuxième fois, hier, 5-2, dans le derby.

Le PSG gagne… mais perd deux cadres sur blessure

Ce matin, la Une de L’Equipe “Des rires et des larmes" revient sur le match du PSG face à Auxerre hier. Privé de beaucoup de joueurs importants, le club de la capitale voulait renouer avec la victoire après sa défaite lors du Classique contre l’OM et c’est chose faite. Les hommes de Luis Enrique et se sont imposés 2-0 grâce à des buts de ses défenseurs Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Malheureusement pour eux, les Parisiens ont encore pris un coup de froid comme l’ajoute L’Equipe malgré la victoire. Si pas mal de précautions avaient été prises, le PSG a encore perdu Kvara et vu Vitinha sortir au bout de 30 min de jeu. Une cascade de blessures qui interroge et inquiète avant de se déplacer à Barcelone mercredi.