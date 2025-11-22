Le groupe du PSG pour la réception du Havre avec un grand retour

Bonne nouvelle pour le PSG. À l’issue de cette trêve internationale, le club de la capitale a récupéré Nuno Mendes. Blessé contre le Bayern Munich, le latéral gauche portugais est de retour dans le groupe pour affronter Le Havre ce soir (21h05), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Les autres blessés (Doué, Hakimi et Dembélé) sont quant à eux toujours forfaits, même si le Ballon d’Or a participé à la séance de reprise hier. Le jeune Boly est également intégré, une nouvelle fois, au groupe convoqué par Luis Enrique.