Menu Rechercher
Commenter 20
Liga

Real Madrid : Florentino Pérez a parlé dans le vestiaire après le derby

Par André Martins
1 min.
Florentino Pérez , président du Real Madrid @Maxppp
Atlético 5-2 Real Madrid

Au lendemain de la lourde défaite du Real Madrid face à l’Atlético (5-2), la pression est montée d’un cran sur le projet de Xabi Alonso. Evidemment présent au Metropolitano, Florentino Pérez est reparti furieux, déçu par la prestation de l’équipe lors de ce premier grand test de la saison. Plusieurs joueurs ont été pointés du doigt, comme Dean Huijsen, Álvaro Carreras ou encore Vinicius, jugé inefficace, tandis que Bellingham n’a pas semblé physiquement prêt pour ce type de rendez-vous. Malgré tout, le club doit rapidement tourner la page, avec un calendrier chargé : déplacement à Almaty en Ligue des champions mardi, puis réception de Villarreal avant la trêve internationale.

La suite après cette publicité

Selon Defensa Central, le président madrilène s’est rendu dans le vestiaire après la rencontre, le président madrilène a tenu à adresser un message au groupe, insistant sur la nécessité de réagir : « Aujourd’hui, ce n’était pas notre jour, ils ont mieux joué et nous avons perdu… Il faut tirer des leçons de cela, nous sommes le Real Madrid et nous nous relèverons ». À moins d’un mois du Clasico face au Barça, les dirigeants comme les cadres de l’équipe insistent sur l’importance de remporter les deux prochains matchs pour retrouver de la confiance et relancer une dynamique positive.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier