Ligue des Champions

OM : Roberto De Zerbi prend la défense d’Igor Paixao

Par Aurélien Macedo
1 min.
Marseille Ajax
Recrue star de l’Olympique de Marseille avec un transfert estimé à 30 millions d’euros, l’ailier brésilien Igor Paixao (25 ans) n’a pas encore pu montrer l’ensemble de ses qualités. Apparu à quatre reprises, il n’a pas encore été décisif, mais cela n’a pas empêché son coéquipier Matt O’Riley de l’encenser en conférence de presse.

Son coach Roberto De Zerbi a également tenu à soutenir l’ancien du Feyenoord : «vous avez fait la même question à Matt. Je n’aime pas trop cette question, car Igor a été blessé, mais il est fort et l’a montré en Ligue des Champions l’an passé. Il n’est pas encore à 100% car il n’a pas joué pendant deux mois.»

