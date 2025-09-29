OM : les confidences de Matt O’Riley sur ses débuts parfaits

L’hymne de la Ligue des Champions va une nouvelle fois résonner, mardi soir, du côté de l’Orange Vélodrome. Après une (trop) longue attente, les supporters marseillais s’apprêtent à vibrer et porter leurs joueurs vers la victoire. Il faudra pour cela se défaire de l’Ajax Amsterdam, grand habitué de la scène européenne. Avant cela, Matt O’Riley s’est lui présenté en conférence de presse, ce lundi. Arrivé de Brighton cet été sous la forme d’un prêt, le milieu de terrain de 24 ans est ainsi revenu sur ses débuts.

«Ça se passe très bien, tout le monde a été gentil, le staff et les joueurs. C’est un gros changement dans un pays où on parle une autre langue. Mais le foot, c’est le foot, on n’a pas besoin de la langue», a tout d’abord reconnu le natif de Londres. Titulaire lors des trois derniers matchs de l’OM, le numéro 17 marseillais a également profité de cette sortie médiatique pour détailler un peu plus sa polyvalence dans l’entrejeu.

O’Riley apprécie son association avec Hojbjerg

«Je pense que je peux jouer partout au milieu, c’est très important de pouvoir s’adapter. Avec Pierre (Hojbjerg, ndlr), on a une très bonne relation grâce à l’équipe nationale, on se comprend sur et en dehors du terrain. J’aime aussi jouer en profondeur, même si je peux jouer en avant ou en arrière, peu importe». Une polyvalence et une autorité dans le duel que les fans olympiens ont d’ailleurs pu apprécier lors des premières prestations du gaucher d’1m89.

Dans le sillage des nouvelles recrues phocéennes - elles aussi très performantes - O’Riley s’impose ainsi progressivement dans le collectif dessiné par Roberto De Zerbi. «On a signé beaucoup de bons joueurs mais beaucoup de bonnes personnes surtout. On est connectés sur et en dehors du terrain. C’est facile de performer comme équipe», ajoutait encore en ce sens l’intéressé avant d’adresser un message fort aux fans : «les supporters font vraiment la différence, on l’a vu avec le PSG, la manière dont on a commencé le match… Ça nous aide à aller de l’avant, comme si c’était un joueur en plus». Ce mardi soir, l’OM aura encore besoin de cette ferveur pour terrasser les Néerlandais et ainsi définitivement lancer sa campagne européenne.