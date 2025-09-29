AC Milan : les mots forts d’Adrien Rabiot

Hier soir, l’AC Milan a battu Naples sur le score de 2 à 1. Associé à Luka Modric dans l’entrejeu, Adrien Rabiot a de nouveau livré une prestation solide. Après la rencontre, le Duc a été interrogé par DAZN. Il en a profité pour dire tout le bien qu’il pense du Croate. « Jouer avec Modric, c’est facile : il sait gérer le jeu, courir comme ça pendant 90 minutes à 40 ans… Je ne sais pas comment il fait, il aime jouer au football et c’est le plus important. Il aime le terrain, il aime défendre, attaquer.» Ensuite, le milieu tricolore a eu quelques mots pour son entraîneur, Massimiliano Allegri.

« Je connais bien Allegri, tout le staff, sa façon de travailler, donc tout a été plus facile. Je connais aussi de nombreux coéquipiers. Je suis arrivé avec humilité, travaillant chaque jour pour montrer l’exemple, pour mener l’équipe. Mes coéquipiers sont derrière moi. Depuis que je suis ici, nous avons gagné quatre fois et n’avons encaissé qu’un seul but. Nous jouons les matches avec un état d’esprit positif. Ce soir (hier), c’était difficile , mais avec le mental et l’esprit, nous avons réussi. À 10 contre 11, nous devions donner plus. Nous avons beaucoup de qualité, même les joueurs plus jeunes. Nous prenons aussi du plaisir à défendre, et c’est important. Bravo à tous.» Enfin, il a évoqué ses retrouvailles à venir avec la Juventus lors de la prochaine journée : « je suis heureux de revenir au Juventus Stadium, j’espère gagner, je suis heureux d’être de retour en Serie A. J’ai passé 5 ans à la Juve où j’ai vécu de très bons moments. Ce sera un grand match.» Il reste à savoir quel accueil lui réserveront les fans de la Juve.