OM : Matt O’Riley s’enflamme pour Igor Paixão

Présent en conférence de presse ce lundi avant le choc face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Matt O’Riley est revenu sur ses débuts convaincants dans la cité phocéenne. Le Danois de 24 ans en a également profité pour encenser son nouveau coéquipier Igor Paixão.

«Il a beaucoup de qualités. Il peut faire la différence sur un match, il est très talentueux. C’est un super bon gars aussi en dehors du terrain, humble. On est content de l’avoir avec nous». L’intéressé appréciera.