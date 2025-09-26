Strasbourg - OM : les compositions probables

Enchaîner et confirmer. Voilà la mission qui attend l’Olympique de Marseille, ce vendredi, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Opposé au Racing Club de Strasbourg, l’OM tentera, en effet, de valider son succès de prestige obtenu face au PSG en début de semaine. Sixième du championnat, la formation marseillaise aura toutefois fort à faire contre des Strasbourgeois déterminés et plus que jamais ambitieux.

«On n’a dépensé beaucoup d’énergie mentale et physique sur les deux gros matchs. Contre le PSG, on a fait un gros match avec l’envie de gagner. C’est le football, il faut rapidement tourner la page, le match du PSG est fini, on ferme le chapitre. Strasbourg sera un adversaire très difficile, ils sont devant nous au classement, c’est très important pour le classement», prévenait d’ailleurs Emerson Palmieri, ce jeudi, en conférence de presse.

Un choc au sommet

Pour ce nouveau choc, Roberto De Zerbi - privé de Traoré et Kondogbia - devrait opter pour un 4-2-3-1. Sensationnel depuis le début de la saison, Rulli est une nouvelle fois attendu dans les cages phocéennes et devrait être protégé par une défense composée de Murillo, Balerdi, Aguerd et Medina. Dans l’entrejeu, O’Riley et Hojbjerg seront associés juste derrière Angel Gomes alors que Greenwood et Weah accompagneront Aubameyang, seul en pointe.

Expulsé en fin de match lundi dernier, Roberto De Zerbi laissera lui sa place à son adjoint, Andrea Maldera, sur le banc marseillais. De son côté, Strasbourg, quatrième de Ligue 1, est attendu en 3-4-1-2. Si Liam Rosenior devra encore faire sans Nzingoula, Nanasi, Enciso et Sow (blessés), le RCSA affichera tout de même un visage très compétitif. Devant Penders, gardien numéro 1 des Alsaciens, Hogsberg, Sarr et Doukouré devraient être associés. Sur les côtés, Moreira et Doué évolueront en tant que piston alors que Barco et Luis animeront le milieu de terrain. Positionné en numéro 10, Lemaréchal tentera, lui, d’alimenter Emegha et Panichelli.

