Strasbourg - OM : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille va-t-il réussir à enchaîner ? Ce vendredi soir l’OM se déplace sur la pelouse de Strasbourg pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1 et espère confirmer après son succès face au Paris Saint-Germain lundi soir, première victoire depuis 14 ans en championnat face à son rival historique. Après cinq journées, les Phocéens ont remporté trois matches mais ont déjà montré, hormis face au club de la capitale, des difficultés lors des chocs puisqu’ils ont concédé deux défaites contre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Et aujourd’hui, ils font face à un gros de l’élite puisque le Racing, rempli d’ambitions depuis son rachat par Blueco en 2023, a remporté quatre de ses cinq premiers matches. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

Pour ce match, Liam Rosenior est privé de Nzingoula, Nanasi, Oyedele, Enciso et Sow, tous blessés, et aligne un 3-4-3 avec Penders dans les buts et une défense à trois M.Sarr, Hogbserg, Doukouré. Guéla Doué et Chilwell sont titularisés en pistons tandis que Barco et Lemaréchal animeront le milieu de terrain. Enfin, Paez et Moreira épauleront Emegha, buteur pour son retour de blessure face au Paris FC le week-end passé. En face, Roberto De Zerbi ne peut pas compter sur Traoré et Kondogbia, à l’infirmerie, et aligne un 4-2-3-1 avec le sensationnel Rulli dans les cages. Murillo, Balerdi, Aguerd et Medina composent la défense à quatre tandis que Hojbjerg et O’Riley forment le double pivot devant la défense. Enfin, Weah, Angel Gomes et Paixao, préféré à Greenwood, seront en soutien de Gouiri, seul en pointe. Aubameyang débute donc sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Strasbourg : Penders - M.Sarr, Hogsberg, Doukouré - G.Doué, Barco, Lemaréchal, Chilwell - Paez, Emegha, Moreira

OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina - O’Riley, Hojbjerg - Weah, A.Gomes, Paixao - Gouiri

