OM : l’avertissement de Roberto De Zerbi à son groupe

En ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est allé chercher une victoire précieuse sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Pourtant menés, les Olympiens ont réussi à renverser la vapeur et se sont imposés en toute fin de rencontre grâce à Amir Murillo. Un succès qui permet à la bande de Roberto De Zerbi d’être provisoirement leader. Interrogé après la rencontre en conférence de presse, le coach italien a indiqué à ses joueurs qu’il ne fallait pas se relâcher :

La suite après cette publicité

«Le Marseille d’août n’est pas encore loin. On ne peut jamais se relâcher, il faut toujours être humble. Il ne faut jamais oublier le match contre Rennes, Lyon. C’était différent contre le PSG. Ce n’est pas le résultat qui change les choses. Si on n’avait pas gagné ce soir, j’aurais été heureux quand même. Ce n’était pas un match en claquettes ce soir.»