Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

PSG : l’avis de Luis Enrique sur le résultat final du Classique

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
PSG Auxerre
betclic
1 1.12 N 8.50 2 14.0 Bonus 100€ Voir sur DAZN

Battu 1-0 par l’Olympique de Marseille lundi dernier, le Paris Saint-Germain a laissé la concurrence revenir à sa hauteur au classement de Ligue 1. Attendu demain contre Auxerre, le club de la capitale a-t-il digéré son faux pas marseillais ? Voici la réponse de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

« Ce que je peux dire du match, du Clasico, après avoir analysé le match, sans être influencé par les émotions, c’est qu’on ne méritait pas de perdre. On s’est créé suffisamment d’occasions de but pour faire match nul minimum. Il faut accepter le résultat », a-t-il confié en conférence de presse.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier