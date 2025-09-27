PSG : l’avis de Luis Enrique sur le résultat final du Classique

Battu 1-0 par l’Olympique de Marseille lundi dernier, le Paris Saint-Germain a laissé la concurrence revenir à sa hauteur au classement de Ligue 1. Attendu demain contre Auxerre, le club de la capitale a-t-il digéré son faux pas marseillais ? Voici la réponse de Luis Enrique.

« Ce que je peux dire du match, du Clasico, après avoir analysé le match, sans être influencé par les émotions, c’est qu’on ne méritait pas de perdre. On s’est créé suffisamment d’occasions de but pour faire match nul minimum. Il faut accepter le résultat », a-t-il confié en conférence de presse.

