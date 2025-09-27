Menu Rechercher
OM : Amir Murillo savoure une victoire précieuse avant l’Ajax

Amir Murillo sous les couleurs de l'OM @Maxppp
Strasbourg 1-2 Marseille

L’OM s’est imposé dans la douleur face au RC Strasbourg (1-2) hier soir en Ligue 1, à l’occasion de la 6e journée. Longtemps tenus en échec, les Marseillais n’ont trouvé la faille qu’à la 79e minute, grâce à un but d’Aubameyang, avant de forcer la décision en toute fin de rencontre grâce à un but décisif du pied gauche d’Amir Murillo. Strasbourg, solide et accrocheur, a résisté jusqu’au bout, mais a fini par céder.

« C’était important de gagner pour garder notre confiance après Paris (1-0) et avant l’Ajax. On envoie un message à toute la Ligue 1 en montrant qu’on peut faire de très bonnes choses », a déclaré le latéral droit marseillais au micro de Ligue 1+. Les Olympiens accueillent l’Ajax ce mardi pour la 2e journée de Ligue des Champions. Un match important pour se relever de la défaite frustrante contre le Real Madrid (2-1).

