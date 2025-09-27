Ballon d’Or : les votes complètement lunaires de certains pays

Le triomphe d’Ousmane Dembélé n’aura pas vraiment fait débat. Alors que le classement complet du Ballon d’Or 2025 a été dévoilé, Ousmane Dembélé a été placé 73 fois en tête du classement parmi les 100 journalistes votants. Soit 62 fois de plus que son principal concurrent Lamine Yamal, largement cité sur le podium, mais placé seulement 11 fois devant l’attaquant du Paris Saint-Germain. Mais au-delà du duel entre le Barcelonais et le Parisien, certains journalistes ont préféré faire d’autres choix… insolites pour ne pas dire absurdes.

Comme pour la dernière édition, aucun juré n’a trouvé les dix premiers au classement final dans le bon ordre. L’Angleterre, le Canada et la Norvège sont les seuls pays à avoir les cinq premiers dans l’ordre, accompagné du grand gagnant de l’année : le juré anglais qui a trouvé les 7 premiers du classement final. Pour d’autres, le classement est bien différent. Comme pour le journaliste géorgien, Vakhtang Bzikadze (The Sarbieli), qui a tout simplement placé Khvicha Kvaratskhelia en tête de la liste, devant Ousmane Dembélé et Lamine Yamal.

Désiré Doué 3e, Scott McTominay et Kylian Mbappé en tête

Même chose pour l’Écossais John Greechan (Edinburgh Evening News), qui a placé Scott McTominay en tête de liste, devant Ousmane Dembélé et… Mohamed Salah. L’Égyptien de Liverpool figure en tête quatre six pays, dont l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Jordanie et le Bahreïn. Le Portugais Vitinha a également été placé six fois en tête, notamment en Autriche, au Chili, en Croatie, au Salvador, en Uruguay et au Venezuela. Également en tête, le Parisien Achraf Hakimi a été choisi par son pays, le Maroc, ainsi qu’en Belgique et au Gabon.

En revanche, d’autres votes insolites ont été enregistrés. Kylian Mbappé peut d’ailleurs remercier Almiro Santos (Domingo), journaliste du Mozambique, le seul à l’avoir placé en tête du classement. Du côté de l’Albanie, Besnik Dizdari (Futbolli Shqiptar) a visiblement été marqué par la saison de Chelsea, puisque Cole Palmer est propulsé à la 2e place derrière Ousmane Dembélé, mais devant Lamine Yamal. Enfin, outre la troisième place pour Sehrou Guirassy grâce au journaliste de son pays, Ibrahima Diallo (Afrikinfomedia), Désiré Doué se retrouve 3e du classement grâce à Sylvie Meya Muabi, journaliste pour (Top Congo FM), alors que Michael Olise a terminé 30e grâce aux journalistes autrichiens (8e) et camerounais (10e).