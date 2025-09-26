Les chiffres fous du sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or !

Un moment historique pour le football français. Trois ans après Karim Benzema, Ousmane Dembélé est devenu lundi le sixième Ballon d’Or français de l’histoire après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et donc l’ancien attaquant du Real Madrid. Ayant gagné tous les titres possibles avec le PSG hormis la Coupe du monde des clubs lors de la dernière cuvée, le joueur formé à Rennes a également compilé 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches. Une saison exceptionnelle qui a donc été récompensée par un Ballon d’Or mérité.

La suite après cette publicité

Cité depuis des mois comme étant l’un des grands favoris à la victoire finale, l’ancien du FC Barcelone était pourtant mis derrière bon nombre de ses concurrents ces dernières semaines. Achraf Hakimi, Vitinha, Raphinha mais surtout Lamine Yamal, tous ont été cités comme de farouches concurrents à la distinction personnelle. Finalement, Ousmane Dembélé a été largement récompensé comme l’avait expliqué Vincent Garcia, rédacteur en chef de France football : «Ousmane Dembélé a emporté largement les suffrages sur tous les continents, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Un Ballon d’or clair et net.»

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé a eu 321 points de plus que Lamine Yamal

Bien placé pour savoir ce qu’il disait, le patron du média français peut désormais s’appuyer sur les chiffres du scrutin. En effet, ce vendredi, le détail des votes du sacre d’Ousmane Dembélé ont été révélés par FF. Et sans surprise, Ousmane Dembélé règne sans partage au sommet du classement. Premier avec 1380 points, l’attaquant de 28 ans a terminé 73 fois sur 100 à la première place des votants. Présent dans tous les top 10 de ces derniers, Ousmane Dembélé est également accompagné par Lamine Yamal dans cette statistique.

Afin d’illustrer le gouffre entre les deux hommes, le jeune crack du Barça compte 321 points de retard sur son ancien coéquipier en Catalogne. L’Espagnol a terminé 11 fois en tête des votes. Parmi les autres premiers des votants, on retrouve Vitinha (6 fois), Mohamed Salah (4 fois), Achraf Hakimi (3 fois) et Kylian Mbappé (1 fois). En Ecosse, la première place a été donnée à Scott McTominay. Même vote supporter en Géorgie où Khvicha Kvaratskhelia qui a été gratifié d’une première place.