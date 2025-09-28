Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

Nicolas Sarkozy a confondu une journaliste avec la mère d’Ousmane Dembélé

Par Josué Cassé
1 min.
Nicolas Sarkozy @Maxppp

Condamné jeudi à cinq ans de prison après avoir été jugé coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007, Nicolas Sarkozy a annoncé faire appel, dénonçant une "injustice". En attendant de connaître la date de son incarcération le 13 octobre prochain, jour de sa convocation par le Parquet financier, l’ancien président était au Parc des Princes, samedi soir, pour assister à la rencontre entre le PSG et Auxerre.

La suite après cette publicité

Une soirée où le PSG a empoché trois nouveaux points (2-0) avant de célébrer Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025. Dans le même temps, Nicolas Sarkozy s’est lui fait remarquer. En effet, selon les dernières informations du Parisien, l’ex-chef de l’Etat a confondu une journaliste avec la mère d’Ousmane Dembélé «Vous pouvez être fière de lui, vous l’avez bien éduqué», aurait ainsi lancé Sarkozy à une journaliste d’origine sénégalaise de France TV pensant s’adresser à la mère de l’international français. La journaliste a finalement souri et répondu sans révéler son identité : «nous étions tous avec lui», sous les regards amusés de quelques membres du PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier