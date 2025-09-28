Nicolas Sarkozy a confondu une journaliste avec la mère d’Ousmane Dembélé

Condamné jeudi à cinq ans de prison après avoir été jugé coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007, Nicolas Sarkozy a annoncé faire appel, dénonçant une "injustice". En attendant de connaître la date de son incarcération le 13 octobre prochain, jour de sa convocation par le Parquet financier, l’ancien président était au Parc des Princes, samedi soir, pour assister à la rencontre entre le PSG et Auxerre.

Une soirée où le PSG a empoché trois nouveaux points (2-0) avant de célébrer Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025. Dans le même temps, Nicolas Sarkozy s’est lui fait remarquer. En effet, selon les dernières informations du Parisien, l’ex-chef de l’Etat a confondu une journaliste avec la mère d’Ousmane Dembélé «Vous pouvez être fière de lui, vous l’avez bien éduqué», aurait ainsi lancé Sarkozy à une journaliste d’origine sénégalaise de France TV pensant s’adresser à la mère de l’international français. La journaliste a finalement souri et répondu sans révéler son identité : «nous étions tous avec lui», sous les regards amusés de quelques membres du PSG.