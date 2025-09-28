La presse pro-Barça se régale des malheurs du PSG !

Situation de crise à Paris. Pas à cause des résultats de l’équipe, qui a battu l’AJ Auxerre sur le score de 2-0 en Ligue 1 samedi soir, mais en raison de l’avalanche de blessure qui s’abat sur l’effectif de Luis Enrique. De nombreux joueurs sont forfaits ou très incertains pour les prochains matchs, et pas des moindres, puisqu’on parle d’éléments comme João Neves, Désiré Doué, Marquinhos et Ousmane Dembélé, alors que l’inquiétude autour de Khvicha Kvaratskhelia et de Vitinha est grande ce dimanche matin.

Clairement pas l’idéal à quelques jours d’un choc européen contre le FC Barcelone, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Même s’il est vrai que côté Barça, il y aura aussi quelques absences de poids comme celles du gardien titulaire Joan Garcia, de Raphinha, de Gavi et de Fermin Lopez, alors que des éléments comme Alejandro Baldé et Lamine Yamal reviennent tout juste de blessure.

Optimisme à Barcelone ?

Et forcément, les pépins physiques de ces nombreux cadres parisiens sont perçus comme une bonne nouvelle en Catalogne, où on n’hésite pas à en parler dans de nombreux articles de presse. « Fatalité après fatalité », explique par exemple Sport, qui rajoute que « le panorama est désolant » pour le PSF avant ce déplacement à Montjuic. « Le PSG a fait ses devoirs en battant Auxerre pour conserver la tête de la Ligue 1. Mais ce fut une victoire qui a coûté cher, puisque Vitinha et Kvaratskhelia ont quitté le terrain blessés à quatre jours d’affronter le Barça », explique de son côté Mundo Deportivo.

« Luis Enrique a laissé au repos plusieurs titulaires en pensant au Barça, mais cela n’a pas suffi et Vitinha et Kvaratskhelia ont été remplacés pour blessure et s’ajoutent aux problèmes de Dembélé, Doué, Joao Neves et Marquinhos », indique le média dans un autre article. Même si elle reste prudente et elle ne crie pas victoire à l’avance, ayant sûrement appris de ses échecs antérieurs, la presse catalane se veut donc plutôt optimiste…