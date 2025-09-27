PSG : Ousmane Dembélé évoque son repositionnement

Dans un entretien accordé à France Football, Ousmane Dembélé est revenu sur son rôle offensif au PSG et son repositionnement sous Luis Enrique. « C’est avec les partenaires, avec le coach qui me donne aussi quelques conseils. J’essaie d’aller dans l’espace libre, dans le dos du défenseur, de me démarquer. C’est une position que je connais, que j’aime beaucoup, elle est très tactique. Je préfère être électron libre que sur le côté, même si ça ne m’empêche pas d’y aller. On permute beaucoup. Nos attaquants ne sont pratiquement que des ailiers de formation », a-t-il expliqué.

Ousmane Dembélé a toujours été considéré comme un pur ailier droit depuis ses débuts, que ce soit au Barça, où il a même parfois été poussé Raphinha sur l’aile gauche, à Dortmund ou en Équipe de France. Seul Luis Enrique a su voir en lui une capacité à jouer comme faux numéro 9 et à se muer en véritable buteur, comme on peut le voir de plus en plus dans le football espagnol. Le Français souligne que sa faculté à permuter et à occuper différents espaces offensifs lui permet de maximiser son impact et de pleinement exprimer son football, tout en s’adaptant aux mouvements de ses partenaires.