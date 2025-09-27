PSG : Ousmane Dembélé revient sur ses anciennes blessures

Auteur d’une saison exceptionnelle, la meilleure de sa carrière jusqu’ici, vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, la première du club de la capitale, et lauréat du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé s’est confié à France Football sur son parcours et ses blessures. Dans un entretien exclusif, l’attaquant français est revenu sur les périodes difficiles qu’il a traversées, notamment à Barcelone, et sur la manière dont il a surmonté ces épreuves pour retrouver son meilleur niveau et être considéré aujourd’hui comme le meilleur joueur du moment.

Sur ses blessures, Dembélé raconte : « à Barcelone, j’ai connu énormément de blessures, plus les saisons passaient et plus, je me blessais… En 2019-2020, je ne joue que cinq matches (de Liga, et quatre apparitions en C1)… Mais non, je n’ai pas douté. J’étais sûr que j’allais revenir sur les terrains et que tout allait bien se passer. Ça fait partie de la vie, tout ne peut pas être rose, on n’est pas dans le monde des Bisounours. Ça n’a pas été facile, j’ai beaucoup appris. À 28 ans, je connais mon corps, je me connais par cœur. Les souffrances étaient surtout physiques, liées aux blessures. Mais je ne doutais pas de mon football, pas une seule seconde. J’ai toujours aimé ça, j’ai toujours eu ce talent-là, donc je ne doutais pas. Il fallait que mon corps me permette d’exprimer mon football. Avec le temps, j’ai pris de la maturité, je suis devenu beaucoup plus professionnel aussi. J’ai écouté les conseils des personnes qui m’entourent. Aujourd’hui, tout roule. » Une témoignage rempli de résilience de la part du Champion du Monde 2018.