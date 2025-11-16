Les 5 joueurs suivis par le FC Barcelone pour renforcer la défense

Le FC Barcelone vit une saison un peu compliquée. Après un exercice 2024/2025 presque parfait, les troupes d’Hansi Flick ont un peu plus de mal cette saison. Les Catalans ont notamment bon nombre de problèmes derrière, avec une défense extrêmement fragile. La faute à cette ligne de défense très haute que les adversaires savent désormais comment mettre à mal, à des individualités en dessous de leur niveau comme Jules Koundé et Pau Cubarsí, mais aussi au départ d’Iñigo Martínez, parti en Arabie saoudite et non remplacé par la direction.

Les statistiques sont d’ailleurs sans équivoque : le Barça est la deuxième pire défense du top 12 de la Liga avec 15 buts encaissés en 12 journées. Seul le Séville FC - 19 buts encaissés - fait pire. Heureusement, les Blaugranas sont sauvés par un secteur offensif qui, bien qu’un peu moins bien que l’an dernier, reste assez performant. Mais la direction sait qu’il faut changer les choses.

Du beau monde

Si le dossier du numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski continue de passionner les foules, l’arrivée d’un défenseur central est jugée tout aussi importante, si ce n’est plus. Deco et ses hommes ont déjà une liste de priorités pour ce poste, et tout en haut de cette liste, on retrouve Nico Schlotterbeck. Le défenseur allemand du Borussia Dortmund est le joueur qui plaît le plus à la direction et son contrat au BVB arrive bientôt à son terme (2027).

Gonçalo Inacio, le Portugais du Sporting CP, est aussi sur la liste, avec la même situation contractuelle que son homologue allemand. Marc Guéhi, défenseur anglais qui sera libre en juin, est aussi dans les petits papiers des Catalans, mais tout indique que le salaire demandé par le joueur de Crystal Palace risque d’être trop élevé, alors que tous les cadors anglais sont sur lui. Le nom de Dayot Upamecano, lui aussi libre en fin de saison, est aussi mentionné, mais là aussi, c’est une piste difficile, notamment à cause de l’avance du Real Madrid dans ce dossier. Enfin, le Nantais Tylel Tati (17 ans) est cité comme une superbe option pour le moyen-long terme.