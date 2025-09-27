Ballon d’Or : Ousmane Dembélé démonte les critiques après son sacre

Lauréat de la 69e édition du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé (28 ans) s’est prêté à la traditionnelle interview à France Football après son sacre. L’international français, qui s’attendait à figurer parmi les cinq meilleurs joueurs du monde en raison de ses statistiques personnelles et de la folle saison réalisée avec le Paris Saint-Germain, s’est montré très humble dans son discours et même gêné de parler longtemps de lui-même au moment d’aborder son palmarès XXL : «Avoir gagné une Coupe du monde, la Ligue des champions, et si tu rajoutes un Ballon d’Or, c’est quelque chose de grand».

La suite après cette publicité

Un Ballon d’Or largement remporté qu’il dédie à sa maman, sa famille et son entourage, en faisant référence à Karim Benzema. «On est tous les deux issus des quartiers, on y a grandi, et, être au plus haut niveau mondial, remporter un Ballon d’Or, c’est exceptionnel. Lui, c’est le premier Ballon d’Or du peuple, moi, je suis le deuxième», a-t-il lâché, en refusant de se proclamer comme meilleur joueur du monde. Une expression qui ne veut rien dire, selon lui. «Ça peut changer tous les week-ends. Un match, tu n’es pas bon, on va dire t’es nul. L’autre match, t’es le meilleur du monde».

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé veut faire encore mieux

Et concernant sa saison, il dédie notamment ce sacre au collectif du Paris Saint-Germain, en refusant de se mettre au cœur du projet. «Non, pas avec moi. Arrêtez de dire avec moi ! C’est avec tout le monde. C’est une équipe… c’est tout un groupe. C’est le Ballon d’Or de l’équipe», a-t-il ajouté, en se montrant virulent vis-à-vis des critiques sur son style de jeu actuel et des dernières saisons, en raison de son problème devant le but. «Désolé pour mon vocabulaire, mais je m’en branlais complètement (…) Vous prenez ou vous ne prenez pas. Même si je voulais marquer des buts, je ne faisais pas exprès de tirer là-haut…»

Car selon lui, des critiques, il y en aura toujours. «Même si tu fais deux, trois, quatre, cinq bonnes saisons, t’en fais une mauvaise, on oublie tout. Tu ne peux pas faire l’unanimité, c’est impossible. Tout recommence à zéro à chaque début de saison», a ajouté le Ballon d’Or 2025. Et pour la suite ? Ousmane Dembélé assure être dans l’obligation de faire aussi bien, voir mieux que la saison 2024-25. Pourquoi ? «Parce que si tu ne gagnes pas, si tu n’as pas faim, avec Luis Enrique, tu vas aller sur le banc. Ou on va acheter un autre joueur». Le message est passé.