Liga : le Real Betis Balompié dompte Osasuna

La 7e journée de Liga nous offrait un duel intéressant entre le Real Betis Balompié (10e) et Osasuna (13e). Une partie qui s’est assez rapidement emballée sous l’impulsion des Andalous et du buteur colombien Cucho Hernandez. Très vite, il se muait en passeur pour Abde Ezzalzouli (19e).

En tête, les Verdiblancos enfonçaient le clou peu avant la pause avec une offrande de Pablo Fornals pour Cucho Hernandez qui faisait mouche (38e). Tenant cet avantage 2-0, le Real Betis s’impose et se replace à la sixième position.