Liga : le Real Betis Balompié dompte Osasuna

Par Aurélien Macedo
Manuel Pellegrini avec le Real Betis @Maxppp
Betis 2-0 Osasuna

La 7e journée de Liga nous offrait un duel intéressant entre le Real Betis Balompié (10e) et Osasuna (13e). Une partie qui s’est assez rapidement emballée sous l’impulsion des Andalous et du buteur colombien Cucho Hernandez. Très vite, il se muait en passeur pour Abde Ezzalzouli (19e).

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 19 7 +16 6 1 0 21 5
2 Logo Real Madrid Real Madrid 18 7 +8 6 0 1 16 8
3 Logo Villarreal Villarreal 16 7 +8 5 1 1 13 5
4 Logo Elche Elche 13 7 +4 3 4 0 10 6
5 Logo Atlético Atlético 12 7 +5 3 3 1 14 9
6 Logo Betis Betis 12 7 +4 3 3 1 11 7
En tête, les Verdiblancos enfonçaient le clou peu avant la pause avec une offrande de Pablo Fornals pour Cucho Hernandez qui faisait mouche (38e). Tenant cet avantage 2-0, le Real Betis s’impose et se replace à la sixième position.

