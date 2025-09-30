Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

OM : Walid Regragui dithyrambique sur Nayef Aguerd

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nayef Aguerd OM @Maxppp

Son arrivée a changé beaucoup de choses à l’OM. Nouveau taulier défensif des Marseillais, Nayef Aguerd a montré qu’il avait les qualités pour être le leader de la défense phocéenne dès ses premiers matches à Marseille. Sûr de lui, serein défensivement, assuré dans la relance et même buteur, le Marocain a montré une palette assez incroyable pour un défenseur qui fait ses débuts sur la Canebière. Des débuts exceptionnels loin d’être surprenants pour Walid Regragui. Interrogé par L’Equipe ce mardi, le sélectionneur marocain a dit tout le bien qu’il pensait de son cadre en sélection :

La suite après cette publicité

«Aguerd ? À son âge, il avait besoin qu’on lui donne des responsabilités, qu’on lui dise tu vas être n° 1, enchaîner…L’OM a réalisé le coup parfait. Je ne suis pas forcément objectif, je le connais depuis ses 16 ans, mais je trouve qu’on l’a sous-coté, un défenseur central gaucher, technique, rapide… Quand tu perds une année ou deux en Angleterre, ils te mettent une étiquette. Tant mieux pour Marseille et Benatia, il connait les immenses qualités de Nayef.» Difficile de lui donner tort avec les débuts de l’ancien Rennais à Marseille…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Maroc
Nayef Aguerd

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Maroc Flag Maroc
Nayef Aguerd Nayef Aguerd
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier