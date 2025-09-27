PSG - Auxerre : les notes du match

Ce samedi, le PSG recevait l’AJ Auxerre pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Privé de nombreux joueurs (Dembélé, Doué, Marquinhos, Neves), le club de la capitale voulait reprendre sa marche en avant après une défaite lors du Classique à Marseille en début de semaine (1-0) et était accueilli en grande pompe après la consécration d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. D’entrée, les Parisiens ont dicté leur rythme. Bien plus inspirés que leurs adversaires résolument défensifs, les Franciliens se sont procurés les premières occasions et Warren Zaïre-Emery s’est rapidement illustré (5e). Finalement, le PSG a trouvé la faille après la demi-heure de jeu. Sur un centre venu de la droite de Vitinha, Illia Zabarnyi a inscrit son premier but avec Paris avec une belle finition du pied gauche (1-0, 33e). Lancés, les hommes de Luis Enrique ont pourtant dû affronter deux grosses désillusions. Très intéressant lors de la première demi-heure, Vitinha a été sorti par précaution à la 35e minute de jeu.

Un premier coup dur avant la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Touché visiblement aux ischio-jambiers, le feu follet géorgien a cédé sa place à Bradley Barcola à la mi-temps. Deux grosses mauvaises nouvelles avant le choc sur la pelouse du FC Barcelone la semaine prochaine en Ligue des Champions et dans un contexte où l’infirmerie est pleine dans la capitale. Au retour des vestiaires, les pensionnaires du Parc des Princes ont pourtant essayé de faire fi de ces déceptions en se ruant vers l’attaque. Après un énorme face-à-face raté par Barcola (47e), les Parisiens n’ont pas eu à se torturer l’esprit longtemps pour trouver la faille. Trouvé sur un centre travaillé de Mayulu, Beraldo a surgi de nulle part pour punir Léon avec une tête puissante (2-0, 55e). Malgré les réponses auxerroises avec la frappe de Danois (58e) et l’action de Namaso (66e), Paris n’a pas cédé et a gardé le cap défensivement. Achraf Hakimi était même proche de se joindre à la fête d’un astucieux lob, mais le Marocain était largement hors-jeu. Finalement, le score n’a plus évolué et Paris reprend donc sa marche en avant. Mieux encore, le PSG reprend provisoirement les commandes du championnat.

Homme du match : Zabarnyi (7) : après sa bonne performance au Vélodrome lundi soir, l’international ukrainien a poursuivi sa belle semaine en inscrivant son premier but avec le Paris Saint-Germain, face à Auxerre, d’une reprise du gauche - son mauvais pied - après un centre de Vitinha (33e). Et ce, malgré la pression du jeune Siwe. Défensivement, il a continué sur sa lancée, faisant preuve de calme dans ses interceptions et de puissance dans ses duels contre les Auxerrois. Avec l’indisponibilité de Marquinhos pour les 2-3 prochaines semaines, l’ancien joueur de Bournemouth devrait enchaîner les titularisations. À l’approche du choc face au Barça, cette semaine semble lui avoir fait gagner du crédit.

PSG

- Chevalier (5) : le gardien tricolore a passé une première partie de match plutôt tranquille, avant qu’Auxerre ne déploie quelques cartouches, comme cette frappe de Danois sauvé par son poteau (58e) et le tir de Namaso, qu’il détourne en corner (67e). La petite bévue de Zabarnyi lui a permis de chauffer ses gants, avec un bel arrêt en fin de match (90e+3).

- Zaïre-Emery (4,5) : aligné sur le couloir droit de la défense dans la composition annoncée, le jeune titi parisien a beaucoup dézonné pour retrouver sa zone de prédilection, dans l’entrejeu. Avant de le regagner une bonne fois pour toute, après l’apparition de Hakimi. Une prestation assez bonne sur le plan de la combativité, mais toujours aussi neutre dans les intentions offensives.

- Zabarnyi (7) : voir ci-dessus

- Beraldo (6,5) : une bonne prestation de la part du Brésilien, lui qui n’avait joué contre l’OM lundi. Impériale dans les airs derrière et même au sol, à l’image de son beau tacle sur Sinayoko (66e), ce qui n’a pas souvent été le cas depuis son arrivée dans la capitale, il l’a également été devant puisqu’il a permis à son équipe de faire le break en reprenant de la tête un très bon centre de Senny Mayulu (55e). Il termine la rencontre avec un bandage à la tête après un choc avec Mara.

- Hernández (6) : le champion du monde 2018 qui occupait la partie gauche de l’arrière-garde parisienne a passé une soirée assez tranquille face à un Casimir transparent. Il a paru en forme dans cette rencontre, avec plusieurs duels aériens remportés et quelques récupérations réussies.

- Mayulu (5,5) : de l’envie, de la combativité, mais à l’exception de sa petite percée pour trouver Kvaratskhelia (40e), il aura été globalement absent offensivement… jusqu’à son centre pour trouver la tête de Beraldo sur le second but parisien (54e). Remplacé par Quentin Ndjantou (62e), qui faisait ses débuts chez les professionnels et qui s’est distingué par un sauvetage quasiment sur la ligne de but de Chevalier (67e). Des débuts avec beaucoup de personnalité pour le jeune Parisien, qui a débordé d’énergie. Il s’est même essayé devant le but, de loin (75e), puis dans la surface (88e), stoppée par Léon.

- Vitinha (non noté) : comme souvent, le capitaine parisien du soir a eu de très peu de déchets, une fois le ballon dans ses pieds (56 passes réussies sur 57). Souvent trouvé libre de tout marquage dans la moitié de terrain adverse, il a tenté de contourner le bloc auxerrois en allant chercher la profondeur. Le Portugais est impliqué sur l’ouverture du score parisienne, puisqu’il distille un magnifique ballon pour Zabarnyi, qui conclue du pied gauche. Simple précaution liée à une blessure ou changement tactique : le troisième au Ballon d’Or 2025 a quitté ses partenaires avant même la mi-temps, dans l’incompréhension totale. Remplacé par Achraf Hakimi (6), qui a repris le poste de latéral droit. Toujours aussi difficile à passer en défense et aussi bénéfique sur le plan offensif, il voit son but être refusé pour un hors-jeu logique (73e).

- Lee (4,5) : positionné dans l’entrejeu en l’absence de Ruiz et de Neves, le Sud-Coréen n’a pas fait grand-chose balle au pied et a participé à cette possession stérile qu’on a pu voir avec le PSG pendant une partie de la rencontre. L’ancien de Majorque a même eu beaucoup de déchet balle au pied (15 ballons perdus). Sa seule frappe de la rencontre a été stoppée (32e). Remplacé par Mathis Jangeal (80e), qui effectuait aussi ses débuts avec l’équipe première.

- Mbaye (4,5) : beaucoup d’envie, comme souvent, avec le jeune ailier franco-sénégalais, qui disputait son 15e match de Ligue 1 à 17 ans, et qui n’a toujours pas été servi par ses partenaires. Il a encore en revanche été brouillon dans certains de ses choix et a été peu en vue en seconde période, une fois Hakimi sur le terrain.

- Ramos (3) : le numéro 9 lusitanien n’aura pas marqué de points ce soir, en vue du match à venir en Ligue des Champions. Contrôles approximatifs (12 ballons perdus), peu de situations devant le but… Il aura été davantage meilleur dans la récupération du ballon (5 ballons récupérés) que pour se créer des occasions (un tir seulement). Un nouveau match qui ne rassure pas, alors que son entraîneur l’avait pourtant laissé jusqu’à la fin de la rencontre pour qu’il gagne en confiance.

- Kvaratskhelia (4) : le Géorgien a été le premier joueur de la rencontre à se mettre en évidence avec ce centre-tir rasant (3e). Sa deuxième tentative en pivot est stoppée par Donovan Léon (32e). S’il a fait peu de différences sur le plan offensif, ses protections de balle ont gêné les Auxerrois sans pour autant qu’elles n’aboutissent à quoi que ce soit. Touché au niveau de la cuisse, il n’est plus en mesure d’aider son équipe défensivement et est suppléé à la mi-temps. Remplacé par Bradley Barcola (46e) (5). L’ancien Lyonnais s’emmène mal le ballon et perd son face-à-face contre Léon dès le début du second acte. Quelques accélérations, mais toujours un manque d’efficacité dans le dernier geste frustrant, que ce soit par la passe ou le but.

AJ Auxerre

- Léon (3,5) : le gardien a montré de la qualité dans ses dégagements, parfois risqués, mais souvent bien sentis. Il a signé un premier arrêt décisif face à Kvaratskhelia à la 32e minute, en se couchant rapidement pour détourner en corner. Malheureusement, il s’est troué sur l’action qui a suivi, en subissant la frappe puissante du pied gauche de Zabarnyi sur le corner tiré dans la foulée. Il ne peut absolument rien sur le coup de casque de Beraldo, tant le Brésilien a tout l’espace du monde pour se déplacer et tirer (54e).

- Senaya (4) : pris par moments dans son dos, notamment face à Kvaratskhelia dans le premier acte, il a toutefois été globalement solide. Il a su jaillir dans les pieds de ses adversaires directs pour les empêcher de se retourner facilement, surtout lorsque le pressing auxerrois était encore au point. Un engagement parfois trop tardif, qui lui a valu un carton jaune à la 24e minute.

- Siwe (5,5) : rapide et attentif dans son placement, le jeune défenseur a parfaitement assuré la couverture derrière le numéro 29 de son équipe, lorsque ce dernier s’avançait pour presser. Il s’est également illustré par son dépassement de fonction, en portant le ballon avec justesse pour permettre à Auxerre de combiner et de contourner le pressing parisien. Responsable d’apporter le surnombre au milieu en phase de possession, il a été un maillon important dans les transitions. Trop tendre, il a toutefois perdu son duel avec Zabarnyi sur l’ouverture du score de l’Ukrainien (32e). Remplacé par l’attaquant Sékou Mara (4,5) à la pause, pour passer à une défense à 4. Ce dernier a amené de la présence aux abords de la surface parisienne et effectué deux tentatives cadrées.

- Sierralta (3,5) : concentré et solide dans l’axe de la ligne de cinq défenseurs, il a tenu son rôle de dernier rempart avec sérieux pendant 45 minutes. Positionné en patron de la défense, il a longtemps contenu les assauts parisiens. Mais sur le deuxième but du PSG, déjà en seconde période, il a laissé trois Parisiens libres dans la surface, dont Beraldo, qui finit par conclure de la tête. Une erreur collective, mais à laquelle il n’est pas étranger.

- Akpa (4) : à l’image de son compère Sierralta, il a souffert en raison du style plus ambitieux de son équipe après la pause et du choix de Christophe Pélissier de présenter une ligne de 4 derrière. Il a dû défendre plusieurs fois en égalité numérique contre la jeune attaque parisienne. Malgré ces difficultés, il a dominé dans les airs, remportant 4 duels aériens sur 5 disputés. Remplacé Lasso Coulibaly (65e).

- Mensah (3,5) : s’il n’a pas été débordé en vitesse par Mbaye, il est pourtant souvent arrivé en retard dans ses duels. Trop juste dans l’anticipation, il a laissé passer plusieurs situations chaudes. Ses statistiques traduisent une prestation en difficulté : 15 ballons perdus et aucune passe longue réussie sur cinq tentées. Sa concentration a baissé à mesure que les minutes passaient.

- Owusu (4,5) : souvent mis en difficulté par le pressing intense des joueurs de Luis Enrique, le capitaine auxerrois a manqué plusieurs passes en début de match. Malgré cela, il a donné l’impression d’être présent là où il le fallait aussi bien pour couper les lignes adverses que pour se projeter vers l’avant.

- Danois (6) : très actif au milieu de terrain, il a brillé par son intensité dans le pressing et plusieurs récupérations intelligentes. Précis dans ses sorties de balle, il a permis à Auxerre de respirer et de relancer proprement, surtout lors du premier acte, durant lequel il a clairement été le joueur auxerrois le plus en forme. Il aurait pu être récompensé d’un but superbe à la 58e, mais sa frappe enroulée s’est écrasée sur le poteau gauche de Chevalier, totalement battu. Remplacé par Lasso Coulibaly (75e).

- Casimir (4,5) : souvent isolé sur son côté, il a eu peu d’occasions de réellement peser sur le jeu, même s’il a réussi à adresser quelques centres intéressants. Plus impliqué après la pause, il a participé davantage aux phases offensives, toujours avec simplicité. On peut regretter qu’il n’ait pas tenté davantage de percussions face à Lucas Hernandez, malgré la prestation défensive très compétente de l’ancien du Bayer Munich.

- Namaso (5,5) : plus en vue que son homologue Casimir sur l’aile opposée, il s’est montré disponible et entreprenant. Il s’est régulièrement rapproché de Sinayoko et cherché à combiner pour déstabiliser la défense parisienne. On a senti une volonté de sa part de se réaxer pour utiliser son pied droit, au détriment d’une largeur qui a parfois manqué aux Auxerrois. Comme Danois, il s’est essayé de l’extérieux de la surface, sa frappe enveloppée à ras de terre obligeant le portier parisien à s’étendre rapidement (67e). Remplacé par Ibrahim Osman (74e).

- Sinayoko (4,5) : souvent en mouvement, il a beaucoup décroché pour participer au jeu, avec un rôle de pivot globalement maîtrisé. Mais dès qu’il s’est excentré, son déchet technique s’est accentué, notamment dans les passes et les centres beaucoup trop longs. Peu à l’aise dans les petits espaces, il a manqué de justesse dans les zones décisives comme à la 71e minute, alors qu’il aurait pu se créer une vraie occasion de frappe dans la surface avec un crochet simple.