PSG : le décollage fulgurant d’Illia Zabarnyi impressionne tout le monde

Encore en chantier défensivement après la blessure de Marquinhos et dans un contexte d’infirmerie surchargée, le PSG avait besoin d’un repère solide pour accueillir l’AJ Auxerre ce samedi au Parc des Prince. Dans ce décor marqué par la célébration du Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé et l’envie de se relancer après la défaite dans le Classique face à Marseille (1-0), Illia Zabarnyi a parfaitement répondu présent. Titulaire dans l’axe, l’ancien défenseur du Dynamo Kiev a confirmé sa montée en puissance en signant son premier but sous les couleurs parisiennes, d’une reprise du pied gauche sur un centre de Vitinha (1-0, 33e).

Déjà l’un des rares à surnager lundi soir contre l’OM, Zabarnyi a poursuivi sur sa lancée face à Auxerre. Concentré et rigoureux, il a compensé avec maturité l’absence de Marquinhos et apporté cette sérénité tant recherchée dans la relance. Dans un secteur défensif souvent pointé du doigt depuis le début de la saison, le jeune international ukrainien s’affirme match après match comme l’une des recrues les plus fiables de l’été parisien.

Luis Enrique est fan

Les statistiques parlent pour lui : 90 touches de balle, 77 passes réussies sur 80 - soit un taux de 96 %, six dégagements défensifs, une interception et un tacle réussi. Jamais dribblé, il n’a laissé que très peu d’espaces à ses adversaires directs. S’il n’a remporté qu’un duel au sol sur deux et aucun duel aérien, son apport dans la lecture du jeu et son sang-froid dans la surface ont largement compensé. Seul bémol : une erreur qui aurait pu amener un tir auxerrois, sans conséquence cette fois-ci : «C’est important de repartir de l’avant. Je suis très content d’avoir marqué mon premier but au Parc des Princes. On doit continuer dans nos objectifs, on l’a montré aujourd’hui. Pour Ousmane, c’est incroyable et il le mérite à 100%. C’est une très bonne sensation pour nous. Les blessures, ça arrive. On est une très bonne équipe, chacun peut aider. Je pense qu’on est la meilleure équipe du monde», a-t-il déclaré après la rencontre.

Au-delà des chiffres, c’est l’attitude qui marque, car Zabarnyi dégage une impression de contrôle, anticipe les déplacements adverses et incarne déjà un certain leadership défensif, malgré quelques relances qui laissent à désirer : «Toutes les choses que nous avons vues de lui, on le retrouve. C’est un joueur très jeune mais avec de l’expérience, de la personnalité, on est content de l’avoir. Il a joué à un très haut niveau», a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. Avec le choc face au FC Barcelone en Ligue des champions la semaine prochaine et un Marquinhos incertain, le PSG peut se réjouir d’avoir trouvé en l’Ukrainien un pilier en pleine ascension, capable d’allier efficacité défensive et contribution offensive.