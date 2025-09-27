Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

PSG : les incroyables tifos du Parc des Princes en l’honneur de Luis Enrique et Ousmane Dembélé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
PSG 2-0 Auxerre Voir sur DAZN

Lor de l’entrée des deux équipes sur la pelouse du Parc des Princes, dans le cadre de la rencontre contre l’AJ Auxerre en Ligue 1, trois tribunes du stade ont déployé des tifos et banderoles extraordinaires pour rendre hommage à leur équipe. Auteuil avait prévu un tifo pour le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé avec la banderole : «Prince de la ville devenu roi du monde».

La suite après cette publicité
Valentin Feuillette
"PRINCE DE LA VILLE DEVENU ROI DU MONDE. VOUS NE POUVEZ PAS COMPRENDRE. UNE ÉQUIPE TITRÉE DANS NOS CŒURS POUR L'ÉTERNITÉ"

Toutes les tribunes du Parc des Princes rendent hommage à leurs joueurs et à leur entraîneur après une saison historique.

- @footmercato
Voir sur X

Pendant ce temps, de l’autre côté, la tribune Boulogne se consacrait à rendre hommage à Luis Enrique avec une référence à l’une de ses conférences de presse la saison passée : «Vous ne pouvez pas comprendre», le tout avec un tifo à son effigie et les trophées remportés la saison passée. Quant à la tribune, une énorme bâche sur laquelle était inscrite «Une équipe titrée dans nos coeurs pour l’éternité» était déployée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier