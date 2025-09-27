PSG : les incroyables tifos du Parc des Princes en l’honneur de Luis Enrique et Ousmane Dembélé

Lor de l’entrée des deux équipes sur la pelouse du Parc des Princes, dans le cadre de la rencontre contre l’AJ Auxerre en Ligue 1, trois tribunes du stade ont déployé des tifos et banderoles extraordinaires pour rendre hommage à leur équipe. Auteuil avait prévu un tifo pour le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé avec la banderole : «Prince de la ville devenu roi du monde».

Pendant ce temps, de l’autre côté, la tribune Boulogne se consacrait à rendre hommage à Luis Enrique avec une référence à l’une de ses conférences de presse la saison passée : «Vous ne pouvez pas comprendre», le tout avec un tifo à son effigie et les trophées remportés la saison passée. Quant à la tribune, une énorme bâche sur laquelle était inscrite «Une équipe titrée dans nos coeurs pour l’éternité» était déployée.