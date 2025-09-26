Menu Rechercher
Commenter 29
Officiel Ligue des Champions

Le PSG remporte un nouveau trophée !

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Doué @Maxppp

La saison passée, tout a réussi au Paris Saint-Germain. Meilleure équipe de la saison passée, la formation parisienne a tout raflé à part la Coupe du monde des clubs. En Ligue des Champions, les Parisiens ont été bluffants. Passant tour après tour, les hommes de Luis Enrique se sont frayés un chemin jusqu’en finale.

La suite après cette publicité
Ballon d'Or
The results are in for the best play of the year!

The winner is... @PSG_inside, with a stunning goal by Désiré Doué in the @UEFA @ChampionsLeague final!

Thank you for voting, the fun doesn’t stop here — more games and surprises are coming soon on . Stay tuned!

#ballondor
Voir sur X

Dans ce grand rendez-vous, les coéquipiers de Désiré Doué ont récité leur meilleur football à l’image de l’action qui a mené au deuxième but du jeune crack parisien. Cette action, tant marquante que belle, a d’ailleurs été récompensé ce vendredi. En effet, présente dans la nouvelle catégorie du Ballon d’Or des plus belles actions de la saison, c’est cette action parisienne qui a été plébiscitée par les votants. Une juste récompense quand on revoit ce chef-d’œuvre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier