Le PSG remporte un nouveau trophée !

La saison passée, tout a réussi au Paris Saint-Germain. Meilleure équipe de la saison passée, la formation parisienne a tout raflé à part la Coupe du monde des clubs. En Ligue des Champions, les Parisiens ont été bluffants. Passant tour après tour, les hommes de Luis Enrique se sont frayés un chemin jusqu’en finale.

Dans ce grand rendez-vous, les coéquipiers de Désiré Doué ont récité leur meilleur football à l’image de l’action qui a mené au deuxième but du jeune crack parisien. Cette action, tant marquante que belle, a d’ailleurs été récompensé ce vendredi. En effet, présente dans la nouvelle catégorie du Ballon d’Or des plus belles actions de la saison, c’est cette action parisienne qui a été plébiscitée par les votants. Une juste récompense quand on revoit ce chef-d’œuvre.