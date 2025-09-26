Trophée des Champions : PSG-OM aura lieu au Koweït

Il y a quelques jours, l’OM a pris le meilleur du PSG et a remporté, dans un Vélodrome en ébullition, son premier Classique à domicile depuis 14 ans. Une prouesse pour les Phocéens qui peuvent se mettre à rêver cette saison et ont prouvé qu’ils peuvent tenir tête aux champions d’Europe le temps d’un match. Cela tombe bien, le prochain rendez-vous entre les deux rivaux a été fixé ce vendredi. En effet, après avoir tout raflé la saison dernière, le club de la capitale défiera Marseille, son dauphin de la dernière cuvée, à l’occasion du traditionnel Trophée des Champions. Cette saison, ce match aura lieu au Koweït. En effet, le pays du Golfe persique a été sélectionné pour accueillir ce match le 8 janvier prochain, aux dépens d’Oman et de la Côte d’Ivoire, les deux autres candidatures non retenues.

La suite après cette publicité

«La 31e édition du Trophée des Champions se déroulera le jeudi 8 janvier 2026 au Koweït. Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1 McDonald’s, se déroulera dans le Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. Les deux grands rivaux se retrouveront pour un nouveau Classique pour la troisième fois à l’occasion du Trophée des Champions après l’édition 2010 et celle de 2020», indique le communiqué de la LFP.