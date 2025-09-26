Trophée des Champions : PSG-OM aura lieu au Koweït
Il y a quelques jours, l’OM a pris le meilleur du PSG et a remporté, dans un Vélodrome en ébullition, son premier Classique à domicile depuis 14 ans. Une prouesse pour les Phocéens qui peuvent se mettre à rêver cette saison et ont prouvé qu’ils peuvent tenir tête aux champions d’Europe le temps d’un match. Cela tombe bien, le prochain rendez-vous entre les deux rivaux a été fixé ce vendredi. En effet, après avoir tout raflé la saison dernière, le club de la capitale défiera Marseille, son dauphin de la dernière cuvée, à l’occasion du traditionnel Trophée des Champions. Cette saison, ce match aura lieu au Koweït. En effet, le pays du Golfe persique a été sélectionné pour accueillir ce match le 8 janvier prochain, aux dépens d’Oman et de la Côte d’Ivoire, les deux autres candidatures non retenues.
«La 31e édition du Trophée des Champions se déroulera le jeudi 8 janvier 2026 au Koweït. Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’Olympique de Marseille, vice-champion de Ligue 1 McDonald’s, se déroulera dans le Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. Les deux grands rivaux se retrouveront pour un nouveau Classique pour la troisième fois à l’occasion du Trophée des Champions après l’édition 2010 et celle de 2020», indique le communiqué de la LFP.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer