OM : le jeune Anis Doubal décroche son premier contrat pro

Le jeune Anis Doubal franchit une nouvelle étape dans sa carrière en signant ce vendredi son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Le latéral gauche de 19 ans, originaire de Vitrolles, voit ainsi être récompensé de son parcours au centre de formation. International tunisien U23, Doubal est un titulaire indiscutable avec la réserve de l’OM et capitaine lorsqu’il joue avec les U19 en Youth League. Arrivé en 2019 après avoir évolué à Marignane, le jeune joueur né en 2006 a remporté la coupe Gambardella avec Marseille en 2024.

La suite après cette publicité

Le club a salué cette signature dans un communiqué publié sur son site : «Dans la continuité du projet initié il y a plusieurs mois visant à s’appuyer sur les jeunes joueurs issus du Centre de Formation, l’Olympique de Marseille a enregistré la signature du premier contrat professionnel d’Anis Doubal». Très courtisé, notamment par plusieurs clubs africains et l’AS Monaco, Doubal devient le troisième élément du centre de formation à signer professionnel cette saison, après Alexandre Tunkadi en août et Max Corbon en octobre.