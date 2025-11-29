Monaco - PSG : les compositions officielles

Choc au programme ce samedi à Louis-II avec Monaco qui reçoit le PSG, un match de la 14e journée de Ligue 1. Leader du championnat avec deux points d’avance sur l’OM et Lens, le PSG entend bien l’emporter ce soir et augmenter son avance sur la concurrence. En face, l’AS Monaco est 8e et reste sur trois défaites lors des trois dernières journées, le club de la Principauté est dans le dur. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Luis Enrique aligne un 4-3-3 très classique. Chevalier dans le but, Pacho et Marquinhos en défense centrale, Zaïre-Emery et Hernandez sur les côtés. Le trio magique Vitinha, João Neves et Fabian est présent dans le cœur du jeu. Enfin pour l’attaque, Kvaratskhelia et Lee entourent Mayulu. Chez les Monégasques, Sébastien Pocognoli opte pour un 4-2-3-1. Hradecky pour garder la cage, Kehrer est en défense avec Salisu, Vanderson et Caio Henrique latéraux. Camara est avec Teze au milieu de terrain, un cran plus haut Akliouche et Golovin sur les côtés. Enfin, Minamino est en soutien de Balogun.

Les compositions

Monaco : Hradecky - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Camara, Teze - Akliouche, Minamino, Golovin - Balogun

PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, L.Hernández - J.Neves, Vitinha, Fabian - Lee, Mayulu, Kvaratskhelia