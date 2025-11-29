Monaco - PSG : les compositions probables

Trois jours après sa victoire spectaculaire (5-3) contre Tottenham, le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco, ce samedi, pour le choc de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre ô combien importante pour les Rouge et Bleu, forcés de l’emporter pour conserver leur première place. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra toutefois composer sans Désiré Doué, Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes, «victime d’une blessure minime à la cuisse droite lors du match face aux Spurs».

Dès lors, le technicien espagnol devrait aligner son traditionnel 4-3-3 hybride avec Lucas Chevalier dans les buts. En défense, Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez devraient être associés alors que Vitinha, loué par toute la planète football ces dernières heures, accompagnera Lee et Fabian Ruiz dans l’entrejeu. En attaque, Ibrahim Mbaye et Khvicha Kvaratskhelia entoureront Senny Mayulu.

Le PSG avec Mayulu, Monaco sans Dier et Zakaria

Tenue en échec à Pafos en milieu de semaine, l’AS Monaco reste, de son côté, sur deux lourdes défaites en Ligue 1. Battus à domicile sur leur pelouse par le RC Lens (1-4), les coéquipiers de Paul Pogba ont subi le même sort à Rennes (4-1) et occupent désormais une décevante 8e place. Devant leur public, les Asémistes auront donc à cœur de se relancer et devraient s’organiser en 4-2-3-1.

Dans les buts, Hradecky est annoncé titulaire, tout comme Vanderson, Kehrer, Salisu et Caio Enrique pour former la défense à quatre. Au milieu de terrain, Camara et Teze pourraient être associés pour laisser l’organisation offensive à Akliouche, Minanimo et Golovin. C’est le même trio qui avait été désigné à Pafos, tout comme Balogun avait été titularisé devant. On retrouverait l’Américain sur le front de l’attaque. Pour rappel, Eric Dier et Christian Mawissa sont absents, au même titre que Denis Zakaria, qui purge sa suspension après son exclusion à Rennes. Pogba devrait débuter sur le banc.